В «Динамо» рассказали, какие клубы интересуются Захаряном

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну от европейских клубов.

«Да, в Арсене есть заинтересованность у ряда ведущих европейских клубов.

Что касается ситуации с «Челси», то у нас сохраняется контакт с руководством клуба, но пока конкретики нет, до следующего трансферного окна достаточно времени для тех команд, кто заинтересован, принять решение по дальнейшим действиям.

Из каких стран интересуются? Клубы из Испании, Италии и Германии смотрят на Арсена. Допустим, мы следим за множеством игроков, также и за Арсеном следят клубы.

Ситуация, которая возникла в конце трансферного окна, помогла нам в плане привлечения внимания к Арсену. Хотя его до этого было достаточно», – сказал Гафин.