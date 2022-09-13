В «Динамо» рассказали, какие клубы интересуются Захаряном

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну от европейских клубов.
«Да, в Арсене есть заинтересованность у ряда ведущих европейских клубов.
Что касается ситуации с «Челси», то у нас сохраняется контакт с руководством клуба, но пока конкретики нет, до следующего трансферного окна достаточно времени для тех команд, кто заинтересован, принять решение по дальнейшим действиям.
Из каких стран интересуются? Клубы из Испании, Италии и Германии смотрят на Арсена. Допустим, мы следим за множеством игроков, также и за Арсеном следят клубы.
Ситуация, которая возникла в конце трансферного окна, помогла нам в плане привлечения внимания к Арсену. Хотя его до этого было достаточно», – сказал Гафин.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду он провел 57 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.
Источник: ТАСС