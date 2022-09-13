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    Тренер «Ариса» считает, что Кокорин может вернуться в сборную России: «Я чувствую его заряд»

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о нападающем Александре Кокорине.

    — С вами из штаба сборной России пока никто не общался? Не следят за Александром?

    — Пока не знаю. Ко мне никто не обращался. Думаю, еще рано. Но я чувствую заряд Кокорина, так что сборная еще может к нему вернуться. Он хочет все доказать в первую очередь себе.

    • 31-летний Кокорин не играл за «Фиорентину» с апреля.
    • Его аренда в «Арисе» рассчитана до конца сезона-2022/23.
    • В составе кипрской команды форвард сделал 1 ассист в 2 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4727

      Enter2006 13 минут назад

      Хороший анекдот )))

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