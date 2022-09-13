Тренер «Ариса» считает, что Кокорин может вернуться в сборную России: «Я чувствую его заряд»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о нападающем Александре Кокорине.
— С вами из штаба сборной России пока никто не общался? Не следят за Александром?
— Пока не знаю. Ко мне никто не обращался. Думаю, еще рано. Но я чувствую заряд Кокорина, так что сборная еще может к нему вернуться. Он хочет все доказать в первую очередь себе.
- 31-летний Кокорин не играл за «Фиорентину» с апреля.
- Его аренда в «Арисе» рассчитана до конца сезона-2022/23.
- В составе кипрской команды форвард сделал 1 ассист в 2 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»