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    ЦСКА может сыграть с 2Drots из Медиалиги во время международной паузы

    В ЦСКА подтвердили, что рассматривается возможность проведения матча с медиаклубом 2Drots.

    «Мы действительно рассматриваем возможность сыграть с командой 2Drots в паузу на матчи сборных. Идет общение, обсуждаем дату игры.

    Хотим подчеркнуть, что помимо очевидной медийной привлекательности, не меньший вес имеет и футбольная составляющая.

    Мы все видели матчи в Кубке России – 2Drots сейчас одна из сильнейших команд в медиафутболе.

    Наш тренерский штаб заинтересован в таком спарринге, как и клуб – есть большое желание сделать яркий матчдэй на «ВЭБ Арене», – написал в своем телеграм-канале директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.

    • 2Drots – победитель 1-го розыгрыша Медийной футбольной лиги.
    • Команде позволили участвовать в Кубке России, где она выбили в 1/256 финала «Чертаново» (3:0).
    • ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    12.09.2022 21:57
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