ЦСКА может сыграть с 2Drots из Медиалиги во время международной паузы

В ЦСКА подтвердили, что рассматривается возможность проведения матча с медиаклубом 2Drots.

«Мы действительно рассматриваем возможность сыграть с командой 2Drots в паузу на матчи сборных. Идет общение, обсуждаем дату игры.

Хотим подчеркнуть, что помимо очевидной медийной привлекательности, не меньший вес имеет и футбольная составляющая.

Мы все видели матчи в Кубке России – 2Drots сейчас одна из сильнейших команд в медиафутболе.

Наш тренерский штаб заинтересован в таком спарринге, как и клуб – есть большое желание сделать яркий матчдэй на «ВЭБ Арене», – написал в своем телеграм-канале директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.