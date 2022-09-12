ЦСКА может сыграть с 2Drots из Медиалиги во время международной паузы

В ЦСКА подтвердили, что рассматривается возможность проведения матча с медиаклубом 2Drots.
«Мы действительно рассматриваем возможность сыграть с командой 2Drots в паузу на матчи сборных. Идет общение, обсуждаем дату игры.
Хотим подчеркнуть, что помимо очевидной медийной привлекательности, не меньший вес имеет и футбольная составляющая.
Мы все видели матчи в Кубке России – 2Drots сейчас одна из сильнейших команд в медиафутболе.
Наш тренерский штаб заинтересован в таком спарринге, как и клуб – есть большое желание сделать яркий матчдэй на «ВЭБ Арене», – написал в своем телеграм-канале директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.
- 2Drots – победитель 1-го розыгрыша Медийной футбольной лиги.
- Команде позволили участвовать в Кубке России, где она выбили в 1/256 финала «Чертаново» (3:0).
- ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо