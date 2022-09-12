В Великобритании временно откажутся от гимна Лиги чемпионов из-за смерти Елизаветы II

пздц.... сдохла старуха, ни дня не проработавшая, на шее работяг всю жизнь сидела, а эти дурачки еще по ней плачут........ всех этих дармоедов коронованых пора к станку на завод и с дворцов в однушку.......поближе к народу
На этой неделе в Великобритании не будет звучать гимн Лиги чемпионов перед матчами турнира.
Как сообщает журналист The Telegraph Бен Рамсби, такое решение принято в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Это коснется четырех игр:
- «Ливерпуль» – «Аякс» (13 сентября);
- «Челси» – «Зальцбург» (14 сентября);
- «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д (14 сентября);
- «Рейнджерс» – «Наполи» (14 сентября).