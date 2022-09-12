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    В Великобритании временно откажутся от гимна Лиги чемпионов из-за смерти Елизаветы II

    На этой неделе в Великобритании не будет звучать гимн Лиги чемпионов перед матчами турнира.

    Как сообщает журналист The Telegraph Бен Рамсби, такое решение принято в связи со смертью королевы Елизаветы II.

    Это коснется четырех игр:

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    Источник: твиттер журналиста Бена Рамсби

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    12.09.2022 21:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +358

      Great Tartaria 1 час назад

      пздц.... сдохла старуха, ни дня не проработавшая, на шее работяг всю жизнь сидела, а эти дурачки еще по ней плачут........ всех этих дармоедов коронованых пора к станку на завод и с дворцов в однушку.......поближе к народу

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      Рейтинг: +15398

      Fusballer 1 час назад

      Какие же бриташки терпилы.

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      Рейтинг: +53

      ЭтожЯ 2 часа назад

      А с какого ?

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