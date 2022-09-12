Юран – о «Химках»: «Боль внутри за ребят. Команда была подготовлена, а теперь она внизу»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юан прокомментировал результаты команды.

«Боль внутри за ребят, обидно. Команда была скомплектована и подготовлена. Теперь она внизу, в переходных играх, тяжело переносить.

Тяжело работать, команда становится как твои дети. Когда видишь, когда все получается и парни могут, то получаешь удовольствие. А потом наблюдаешь эту картину… У нас есть общение, человеческие качества должны оставаться. Когда парни звонят поделиться, значит, что ты правильно относился к ним.

Что хочу сказать руководству «Химок»? Я подневольный человек, пригласили — уволили. Выплатили ли мне деньги? Да, все в порядке. Сказали: будем расторгаться. Я: хорошо.

Мне ставили задачу сохранить команду, чтобы мы не мучались в новом чемпионате. Я выполнял свою задачу, совесть чиста. Встреча у нас с руководством была 5–7 минут, друг друга поблагодарили, я не стал задавать вопросы.