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    Юран – о «Химках»: «Боль внутри за ребят. Команда была подготовлена, а теперь она внизу»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юан прокомментировал результаты команды.

    «Боль внутри за ребят, обидно. Команда была скомплектована и подготовлена. Теперь она внизу, в переходных играх, тяжело переносить.

    Тяжело работать, команда становится как твои дети. Когда видишь, когда все получается и парни могут, то получаешь удовольствие. А потом наблюдаешь эту картину… У нас есть общение, человеческие качества должны оставаться. Когда парни звонят поделиться, значит, что ты правильно относился к ним.

    Что хочу сказать руководству «Химок»? Я подневольный человек, пригласили — уволили. Выплатили ли мне деньги? Да, все в порядке. Сказали: будем расторгаться. Я: хорошо.

    Мне ставили задачу сохранить команду, чтобы мы не мучались в новом чемпионате. Я выполнял свою задачу, совесть чиста. Встреча у нас с руководством была 5–7 минут, друг друга поблагодарили, я не стал задавать вопросы.

    • Юран в августе покинул «Химки».
    • После его ухода клуб проиграл 5 матчей подряд и один раз сыграл вничью.

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    Источник: «Матч ТВ»

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