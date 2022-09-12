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    Агент Николсона рассказал о травме ямайца

    Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, раскрыл подробности травмы футболиста.

    «Полный отчет о повреждении Николсона можно взять у клубного врача. Могу сказать одно: травма не очень серьезная.

    У Шамара в планах уже завтра приступить к тренировкам в общей группе. Мы все надеемся, что в следующем матче Николсон уже будет готов выйти на поле», — сказал Протега.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 133 минуты.
    • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

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    Источник: Sport24

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