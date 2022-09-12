Агент Николсона рассказал о травме ямайца

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, раскрыл подробности травмы футболиста.

«Полный отчет о повреждении Николсона можно взять у клубного врача. Могу сказать одно: травма не очень серьезная.

У Шамара в планах уже завтра приступить к тренировкам в общей группе. Мы все надеемся, что в следующем матче Николсон уже будет готов выйти на поле», — сказал Протега.