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    Тухель: «Я опустошен, что мое время в «Челси» закончилось»

    Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель сожалеет, что его на этой неделе уволили.

    «Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать; я думал, что мне не придется это делать в течение многих лет. Я опустошен тем, что мое время в «Челси» закончилось.

    Это клуб, где я чувствовал себя как дома – как профессионально, так и лично. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала любезно приняли меня.

    Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба. «Челси» займет особое место в моем сердце», – написал Тухель в твиттере.

    • Тухеля сменил Грэм Поттер из «Брайтона».
    • Немец провел в «Челси» более 1,5 года.
    • Тухеля уволили после поражения в Лиге чемпионов от хорватского «Динамо» (0:1).

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    Источник: твиттер Томаса Тухеля

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    Сегодня, 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +589

      Xiko 3 минуты назад

      Для многих это решение было шокирующем, в том числе и для меня. Полноценной причины мы мб и узнаем, но не скоро. Но я рад, что застал это время, когда ТТ привел клуб к победам.

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