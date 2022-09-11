Тухель: «Я опустошен, что мое время в «Челси» закончилось»

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель сожалеет, что его на этой неделе уволили.

«Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать; я думал, что мне не придется это делать в течение многих лет. Я опустошен тем, что мое время в «Челси» закончилось.

Это клуб, где я чувствовал себя как дома – как профессионально, так и лично. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала любезно приняли меня.

Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба. «Челси» займет особое место в моем сердце», – написал Тухель в твиттере.