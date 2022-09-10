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    РПЛ. «Пари НН» на выезде победил «Ахмат», у Сулейманова дубль

    «Пари НН» в девятом туре РПЛ на выезде обыграл «Ахмат». Дубль у нижегородцев оформил форвард Тимур Сулейманов.

    Команда Михаила Галактионова опередила «Ахмат» в таблице и теперь занимает восьмую строчку.

    Галактионов ранее тренировал «Ахмат».

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 22; 1:1 – Журавлев, 59; 1:2 – Сулейманов, 61; 1:3 – Гоцук, 64.

    «Ахмат»: Шелия, Уциев (Карапузов, 69), Журавлев, Быстров, Швец (Олейников, 69), Тимофеев, Трошечкин (Фольмер, 85), Бериша, Садулаев (Камилов, 77), Харин, Агаларов (Ильин, 46).

    «Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев (Набиуллин, 69), Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 81), Майга, Кротов (Милсон, 46), Сулейманов (Жигулев, 90+4).

    Предупреждения: Трошечкин, 28; Швец, 48; Бериша, 89 – Кротов, 36; Майга, 52; Рыбчинский, 56; Сулейманов, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2022 21:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11912

      BRO_football 1 час назад

      Радует, что Нижний Новгород стал хорошо забивать, по сравнению с предыдущим сезоном

      0
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      Рейтинг: +4079

      mutabor0992 2 часа назад

      Развеселенький у нас чемпионатик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98003

      zigbert 2 часа назад

      Неожиданная победа Пари НН. Может повлиял не забитый пенальти Ахматом? Сулейманов конечно хорош да и Гоцук тоже.

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      Рейтинг: +25554

      JTherry 2 часа назад

      поле слишком скользкое было, полили его что ли - Агаларов не забил пенальти и его Тралалаев зачехлил, а после ошибки Шелии, Сулейманов забил первый гол... Ахмат слил на своем поле, это так Пари силен, или Ахмат слаб..?

      3
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      Рейтинг: +2814

      Ziklop > JTherry 2 часа назад

      Нижний долг отдаст если надо.

      0
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      Рейтинг: +134

      Теркчанин 2 часа назад

      Худшая игра Ахмата за последнее время,даже с крыльями чуть лучше играли.

      1
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      Рейтинг: +99

      Ill Ich 2 часа назад

      Грозненцы проиграли как-то безвольно. Даже Талалаев, всегда обычно яростный и бодрый, был какой-то потухший. Может, уже что-то знает о своём будущем?

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      Рейтинг: +15439

      NewLife 2 часа назад

      Силен российский Пари Сен-Жермен))

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      Рейтинг: +5411

      ySS 2 часа назад

      Слили игру хозяева, специально или нет, но слили...)

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