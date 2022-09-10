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  • РПЛ. «Пари НН» на выезде победил «Ахмат», у Сулейманова дубль

РПЛ. «Пари НН» на выезде победил «Ахмат», у Сулейманова дубль

10 сентября 2022, 21:40
9

«Пари НН» в девятом туре РПЛ на выезде обыграл «Ахмат». Дубль у нижегородцев оформил форвард Тимур Сулейманов.

Команда Михаила Галактионова опередила «Ахмат» в таблице и теперь занимает восьмую строчку.

Галактионов ранее тренировал «Ахмат».

Россия. РПЛ. 9-й тур

Ахмат (Грозный) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 22; 1:1 – Журавлев, 59; 1:2 – Сулейманов, 61; 1:3 – Гоцук, 64.

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Карапузов, 69), Журавлев, Быстров, Швец (Олейников, 69), Тимофеев, Трошечкин (Фольмер, 85), Бериша, Садулаев (Камилов, 77), Харин, Агаларов (Ильин, 46).

«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев (Набиуллин, 69), Калинский, Рыбчинский (Шильцов, 81), Майга, Кротов (Милсон, 46), Сулейманов (Жигулев, 90+4).

Предупреждения: Трошечкин, 28; Швец, 48; Бериша, 89 – Кротов, 36; Майга, 52; Рыбчинский, 56; Сулейманов, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Нижний Новгород
Комментарии (9)
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ySS
1662835441
Слили игру хозяева, специально или нет, но слили...)
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NewLife
1662835523
Силен российский Пари Сен-Жермен))
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Ill Ich
1662835606
Грозненцы проиграли как-то безвольно. Даже Талалаев, всегда обычно яростный и бодрый, был какой-то потухший. Может, уже что-то знает о своём будущем?
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Теркчанин
1662836032
Худшая игра Ахмата за последнее время,даже с крыльями чуть лучше играли.
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JTherry
1662836270
поле слишком скользкое было, полили его что ли - Агаларов не забил пенальти и его Тралалаев зачехлил, а после ошибки Шелии, Сулейманов забил первый гол... Ахмат слил на своем поле, это так Пари силен, или Ахмат слаб..?
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zigbert
1662836646
Неожиданная победа Пари НН. Может повлиял не забитый пенальти Ахматом? Сулейманов конечно хорош да и Гоцук тоже.
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mutabor0992
1662837294
Развеселенький у нас чемпионатик.
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BRO_football
1662838244
Радует, что Нижний Новгород стал хорошо забивать, по сравнению с предыдущим сезоном
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