Терюшков: «Мы не ошиблись с Гогниевым. «Химки» прогрессируют»

Пошёл вон едроссовская крыса!
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался после матча девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).
«Мы начинаем видеть рисунок игры, которую ставит Спартак Артурович. За всю историю «Химок» никогда не было 64 процента владения мячом. Видели сегодня на поле идеологию атакующего футбола.
Понятно, что ничья сегодня — закономерный результат. Прогресс виден в любом случае. Понимаем, что не ошиблись с выбором главного тренера. Команда начинает быть похожа на команду. Мы искали такого эмоционального и харизматичного тренера», – сказал Терюшков.
- Гогниев ранее работал в «Алании».
- «Химки» не побеждают в 6 встречах подряд.
- Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.