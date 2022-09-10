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    Терюшков: «Мы не ошиблись с Гогниевым. «Химки» прогрессируют»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался после матча девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

    «Мы начинаем видеть рисунок игры, которую ставит Спартак Артурович. За всю историю «Химок» никогда не было 64 процента владения мячом. Видели сегодня на поле идеологию атакующего футбола.

    Понятно, что ничья сегодня — закономерный результат. Прогресс виден в любом случае. Понимаем, что не ошиблись с выбором главного тренера. Команда начинает быть похожа на команду. Мы искали такого эмоционального и харизматичного тренера», – сказал Терюшков.

    • Гогниев ранее работал в «Алании».
    • «Химки» не побеждают в 6 встречах подряд.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 1 час назад

      Пошёл вон едроссовская крыса!

      0
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      Рейтинг: +1983

      Vitaga 1 час назад

      конченый придурок. увидел что то и где то но не там

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23236

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Терюшков отвечает в Химках за юмор.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6163

      порт 2 часа назад

      В первой лиге пригодится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2234

      Бриг 2 часа назад

      Терюшков-гений футбола и не только!

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