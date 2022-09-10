Терюшков: «Мы не ошиблись с Гогниевым. «Химки» прогрессируют»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался после матча девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Мы начинаем видеть рисунок игры, которую ставит Спартак Артурович. За всю историю «Химок» никогда не было 64 процента владения мячом. Видели сегодня на поле идеологию атакующего футбола.

Понятно, что ничья сегодня — закономерный результат. Прогресс виден в любом случае. Понимаем, что не ошиблись с выбором главного тренера. Команда начинает быть похожа на команду. Мы искали такого эмоционального и харизматичного тренера», – сказал Терюшков.