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    Игрок Киргизии Мурзаев: «Легкого матча для России не будет»

    Мирлан Мурзаев, футболист сборной Киргизии, поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

    – Не могу сказать, что всe зависит от результата, счeта на табло. Главное – подготовиться на все 100%. Лeгкой игры, думаю, для них не будет. Настраиваемся с ребятами на то, чтобы не перегореть, и показать хорошую игру.

    – Что нужно знать о сборной Киргизии?

    – В нашей сборной есть талантливые игроки, которые, я уверен, могут себя показать в ближайшем будущем, поиграть на хорошем уровне. Стараемся дать бой любому сопернику. Казахстан приезжал – мы выиграли со счeтом 2:0. Недооценили нас, наверное. С Австралией играли, 1:2 им проиграли в упорной борьбе.

    • Матч в Бишкеке состоится 24 сентября.
    • Киргизия выступит на ближайшем Кубке Азии.
    • Россия отстранена от официальных международных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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