Игрок Киргизии Мурзаев: «Легкого матча для России не будет»

Мирлан Мурзаев, футболист сборной Киргизии, поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

– Не могу сказать, что всe зависит от результата, счeта на табло. Главное – подготовиться на все 100%. Лeгкой игры, думаю, для них не будет. Настраиваемся с ребятами на то, чтобы не перегореть, и показать хорошую игру.

– Что нужно знать о сборной Киргизии?

– В нашей сборной есть талантливые игроки, которые, я уверен, могут себя показать в ближайшем будущем, поиграть на хорошем уровне. Стараемся дать бой любому сопернику. Казахстан приезжал – мы выиграли со счeтом 2:0. Недооценили нас, наверное. С Австралией играли, 1:2 им проиграли в упорной борьбе.