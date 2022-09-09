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    «Хочешь прогрессировать – уезжай». Головин дал совет молодым российским футболистам

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дал совет молодым российским футболистам.

    — У тебя с детства была мечта играть в Европе, ты ее реализовал. А многие российские игроки, у которых изначально та же мечта, на это не решаются и остаются в зоне комфорта. Что бы ты, пятый сезон играя во Франции, сказал и им, и подрастающим юным футболистам?

    — Если человеку нравится играть в России, его устраивает зарплата и комфорт в родной стране, — тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, — таков его выбор.

    Но если он хочет прогрессировать, — конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.

    — А если он хочет, но боится?

    — Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь.

    Да, в Европе может не получиться — посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку. Ничего страшного — вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого!

    Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть.

    • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 26 ассистов в 139 матчах.
    • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5930

      Давид59 1 минуту назад

      Как-то это не соответствует линии партии. Смотри судьбу Вани Федотова.

      0
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      Рейтинг: +3131

      acor94 21 минуту назад

      Отобрать гражданство у Головина, пусть за Европу играет, наших пацанов - патриотов не тронь!

      0
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      Рейтинг: +654

      чаппай 31 минуту назад

      Ну, как говорится, вата, фас

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