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  • «Хочешь прогрессировать – уезжай». Головин дал совет молодым российским футболистам

«Хочешь прогрессировать – уезжай». Головин дал совет молодым российским футболистам

9 сентября 2022, 08:53
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал совет молодым российским футболистам.

— У тебя с детства была мечта играть в Европе, ты ее реализовал. А многие российские игроки, у которых изначально та же мечта, на это не решаются и остаются в зоне комфорта. Что бы ты, пятый сезон играя во Франции, сказал и им, и подрастающим юным футболистам?

— Если человеку нравится играть в России, его устраивает зарплата и комфорт в родной стране, — тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, — таков его выбор.

Но если он хочет прогрессировать, — конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.

— А если он хочет, но боится?

— Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь.

Да, в Европе может не получиться — посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку. Ничего страшного — вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого!

Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть.

  • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 26 ассистов в 139 матчах.
  • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (1)
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Fialet
1662708560
Что то не видно, чтобы сам Головин спрогрессировал, уехав играть за границу. По моему даже слабее стал.
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