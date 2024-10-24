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    • Российский хоккеист из НХЛ летом играл в футбол с Головиным

    Российский хоккеист из НХЛ летом играл в футбол с Головиным

    Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о летней встрече с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

    – Летом же вы не смогли поучаствовать в Матче звезд НХЛ и КХЛ, зато сыграли в футбол с Александром Головиным.

    – Да, в момент матча звезд не мог прилететь в Москву, так получилось, что надо было быть дома.

    А с Саней Головиным мы соседи, рядом живем. Он написал: приезжай, поиграем в футбол. Я с радостью приехал.

    • Капризов и Головин – уроженцы Кемеровской области.
    • Хоккеист родился в деревне Кузедеево, футболист – в городе Калтан.
    • Расстояние между двумя населенными пунктами – менее 40 километров по трассе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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