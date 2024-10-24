Российский хоккеист из НХЛ летом играл в футбол с Головиным

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о летней встрече с полузащитником «Монако» Александром Головиным.
– Летом же вы не смогли поучаствовать в Матче звезд НХЛ и КХЛ, зато сыграли в футбол с Александром Головиным.
– Да, в момент матча звезд не мог прилететь в Москву, так получилось, что надо было быть дома.
А с Саней Головиным мы соседи, рядом живем. Он написал: приезжай, поиграем в футбол. Я с радостью приехал.
- Капризов и Головин – уроженцы Кемеровской области.
- Хоккеист родился в деревне Кузедеево, футболист – в городе Калтан.
- Расстояние между двумя населенными пунктами – менее 40 километров по трассе.