Российский хоккеист из НХЛ летом играл в футбол с Головиным

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о летней встрече с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

– Летом же вы не смогли поучаствовать в Матче звезд НХЛ и КХЛ, зато сыграли в футбол с Александром Головиным.

– Да, в момент матча звезд не мог прилететь в Москву, так получилось, что надо было быть дома.

А с Саней Головиным мы соседи, рядом живем. Он написал: приезжай, поиграем в футбол. Я с радостью приехал.