Стала известна причина увольнения Тухеля из «Челси». Это не результаты

Интересно кто был инициатором летних трансферов, Тухель или кабинетное руководство. Взяли очень сомнительных игроков за огромные деньги.
«Челси» сегодня объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.
По информации The Telegraph, немец был отправлен в отставку не из-за результатов команды на старте сезона. Причина – отношение тренера к делу и сомнения новых владельцев клуба в том, что Тухель подходит для строительства долгосрочного проекта.
Кроме того, некоторые футболисты «Челси» потеряли веру в тренера. В последнее время на базе клуба была напряженная атмосфера.
- Тухель работал в «Челси» с января 2021 года.
- При нем команда выиграла ЛЧ, клубный чемпионат мира.
- После 6 туров АПЛ «Челси» идет на 6-м месте.