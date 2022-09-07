Стала известна причина увольнения Тухеля из «Челси». Это не результаты

«Челси» сегодня объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.

По информации The Telegraph, немец был отправлен в отставку не из-за результатов команды на старте сезона. Причина – отношение тренера к делу и сомнения новых владельцев клуба в том, что Тухель подходит для строительства долгосрочного проекта.

Кроме того, некоторые футболисты «Челси» потеряли веру в тренера. В последнее время на базе клуба была напряженная атмосфера.