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    Стала известна причина увольнения Тухеля из «Челси». Это не результаты

    «Челси» сегодня объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.

    По информации The Telegraph, немец был отправлен в отставку не из-за результатов команды на старте сезона. Причина – отношение тренера к делу и сомнения новых владельцев клуба в том, что Тухель подходит для строительства долгосрочного проекта.

    Кроме того, некоторые футболисты «Челси» потеряли веру в тренера. В последнее время на базе клуба была напряженная атмосфера.

    • Тухель работал в «Челси» с января 2021 года.
    • При нем команда выиграла ЛЧ, клубный чемпионат мира.
    • После 6 туров АПЛ «Челси» идет на 6-м месте.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 14:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2756

      Play 29 минут назад

      Интересно кто был инициатором летних трансферов, Тухель или кабинетное руководство. Взяли очень сомнительных игроков за огромные деньги.

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      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 3 часа назад

      Да что это боули понимает то в футболе? Уволил одно из лучше тренеров мира, Челси об этом пожалеют.

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