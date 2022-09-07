Стала известна причина увольнения Тухеля из «Челси». Это не результаты

«Челси» сегодня объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.
По информации The Telegraph, немец был отправлен в отставку не из-за результатов команды на старте сезона. Причина – отношение тренера к делу и сомнения новых владельцев клуба в том, что Тухель подходит для строительства долгосрочного проекта.
Кроме того, некоторые футболисты «Челси» потеряли веру в тренера. В последнее время на базе клуба была напряженная атмосфера.
- Тухель работал в «Челси» с января 2021 года.
- При нем команда выиграла ЛЧ, клубный чемпионат мира.
- После 6 туров АПЛ «Челси» идет на 6-м месте.
Источник: The Telegraph