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    Гурцкая: «Юран возглавит «Локомотив». 100 процентов»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая уверен, что новым главным тренером «Локомотива» станет Сергей Юран.

    «Юран говорит, что скоро возглавит клуб РПЛ? Это «Локомотив». 100 процентов. Я еще две недели назад это сказал, надо мной смеялись.

    «Локомотив» рассматривает Юрана как главного кандидата из россиян. С ним встречались. «Локомотив» хочет назначить именно россиянина», – сказал Гурцкая.

    • Накануне «Локомотив» уволил тренера Марвина Комппера.
    • Юран в августе покинул «Химки».
    • «Локомотив» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    06.09.2022 16:06
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka 6 часов назад

      Тут не в тренере дело то . Руководство клуба надо менять в первую очередь .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50286

      MaxRnD 7 часов назад

      Было бы интересно. Исходя из ситуации с Садыговым, стержень у Юрана есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      alex-croos 8 часов назад

      Гурцкая оговорился) 100% хотел сказать факел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4652

      Enter2006 8 часов назад

      А разве Юран не Факел возглавит? Уже запутался...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25374

      JTherry 8 часов назад

      Гурцкая-100 процентов...)))) Юран уже возглавил Факел...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2505

      фанат джигурды > JTherry 6 часов назад

      У Паустовского в рассказах был Дед 10 процентов, а в футболе будет Гурцкая 100%)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25374

      JTherry > фанат джигурды 6 часов назад

      каких только не было - Миша 2%, Федун 10%, Гурцкая 100%, но это не точно (а вдруг все поменяется)...

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      Ответить
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      Рейтинг: +7396

      nik55 8 часов назад

      немцев гнать сраной метлой

      3
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      Рейтинг: +25649

      vladimir-7 8 часов назад

      ...но дополнительно, надо всю немчуровскую нечисть убрать из клуба, чтобы даже
      её запаха не было.

      4
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      Рейтинг: +923

      Юрэс 9 часов назад

      За ЮРАНА !!!!!!!!!!°

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрэс 9 часов назад

      Да САМЫЙ АХИРЕННЫЙ ВАРИАНТ!!!!!!!!
      Я тогда буду болеть за Локомотив

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      Рейтинг: +124

      RedMaksim97 > Юрэс 8 часов назад

      А так за кого ты болеешь?

      0
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      Рейтинг: +274

      Мася_1989 > RedMaksim97 8 часов назад

      Очевидно же... За Юрана)

      1
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      Рейтинг: +4843

      алдан2014 9 часов назад

      Юран тренер хороший,но в Локо щас бардак,которого в Спаме не было за 20 лет. После Семина, убийство клуба. Я болельщик Спартака,но за Локо обидно,не пойми что происходмт

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > алдан2014 9 часов назад

      От болельщиков Локомотива - спасибо друг за добрые слова

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