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Гурцкая: «Юран возглавит «Локомотив». 100 процентов»

6 сентября 2022, 16:06
14

Футбольный агент Тимур Гурцкая уверен, что новым главным тренером «Локомотива» станет Сергей Юран.

«Юран говорит, что скоро возглавит клуб РПЛ? Это «Локомотив». 100 процентов. Я еще две недели назад это сказал, надо мной смеялись.

«Локомотив» рассматривает Юрана как главного кандидата из россиян. С ним встречались. «Локомотив» хочет назначить именно россиянина», – сказал Гурцкая.

  • Накануне «Локомотив» уволил тренера Марвина Комппера.
  • Юран в августе покинул «Химки».
  • «Локомотив» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Юран Сергей Гурцкая Тимур
Комментарии (14)
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алдан2014
1662469792
Юран тренер хороший,но в Локо щас бардак,которого в Спаме не было за 20 лет. После Семина, убийство клуба. Я болельщик Спартака,но за Локо обидно,не пойми что происходмт
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Юрэс
1662471230
Да САМЫЙ АХИРЕННЫЙ ВАРИАНТ!!!!!!!! Я тогда буду болеть за Локомотив
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Юрэс
1662471286
За ЮРАНА !!!!!!!!!!°
Ответить
vladimir-7
1662472391
...но дополнительно, надо всю немчуровскую нечисть убрать из клуба, чтобы даже её запаха не было.
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nik55
1662472767
немцев гнать сраной метлой
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JTherry
1662474089
Гурцкая-100 процентов...)))) Юран уже возглавил Факел...
Ответить
Enter2006
1662474101
А разве Юран не Факел возглавит? Уже запутался...
Ответить
alex-croos
1662474779
Гурцкая оговорился) 100% хотел сказать факел!
Ответить
MaxRnD
1662475703
Было бы интересно. Исходя из ситуации с Садыговым, стержень у Юрана есть
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