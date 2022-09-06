Гурцкая: «Юран возглавит «Локомотив». 100 процентов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая уверен, что новым главным тренером «Локомотива» станет Сергей Юран.

«Юран говорит, что скоро возглавит клуб РПЛ? Это «Локомотив». 100 процентов. Я еще две недели назад это сказал, надо мной смеялись.

«Локомотив» рассматривает Юрана как главного кандидата из россиян. С ним встречались. «Локомотив» хочет назначить именно россиянина», – сказал Гурцкая.