Гурцкая: «Юран возглавит «Локомотив». 100 процентов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая уверен, что новым главным тренером «Локомотива» станет Сергей Юран.
«Юран говорит, что скоро возглавит клуб РПЛ? Это «Локомотив». 100 процентов. Я еще две недели назад это сказал, надо мной смеялись.
«Локомотив» рассматривает Юрана как главного кандидата из россиян. С ним встречались. «Локомотив» хочет назначить именно россиянина», – сказал Гурцкая.
- Накануне «Локомотив» уволил тренера Марвина Комппера.
- Юран в августе покинул «Химки».
- «Локомотив» идет в РПЛ 9-м.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»