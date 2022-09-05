«Так просто нельзя». Слуцкий раскритиковал судейство в матче с «Аланией»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в матче 8-го тура Первой лиги с «Аланией».

Встречу обслуживал Алексей Сухой.

На 83-й минуте он поставил пенальти в ворота казанцев.

«Рубин» вел 2:0, но в итоге сыграл вничью.

Клуб занимает 8-е место в турнирной таблице.

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове – фол последней надежды – при счете 1:0 в нашу пользу.

Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0.

Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя», – сказал Слуцкий.