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    «Так просто нельзя». Слуцкий раскритиковал судейство в матче с «Аланией»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в матче 8-го тура Первой лиги с «Аланией».

    • Встречу обслуживал Алексей Сухой.
    • На 83-й минуте он поставил пенальти в ворота казанцев.
    • «Рубин» вел 2:0, но в итоге сыграл вничью.
    • Клуб занимает 8-е место в турнирной таблице.

    «До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове – фол последней надежды – при счете 1:0 в нашу пользу.

    Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0.

    Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя», – сказал Слуцкий.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Марк Аврелий! 1 час назад

      Леня, ты реально качественный тренер. Но похоже Рубин не твой клуб. Надеюсь, что я ошибаюсь

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