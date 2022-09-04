Федун обвинил фанатов «Спартака» в поражении от «Зенита»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что команда проиграла матч «Зениту» из-за плохой поддержки со стороны болельщиков.

«Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше. Самый богатый клуб России – это понятно.

Я хотел бы отметить две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы. Они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится.

То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», – сказал Федун.

«Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.

Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.

«Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение