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    Федун обвинил фанатов «Спартака» в поражении от «Зенита»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что команда проиграла матч «Зениту» из-за плохой поддержки со стороны болельщиков.

    «Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше. Самый богатый клуб России – это понятно.

    Я хотел бы отметить две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы. Они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится.

    То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», – сказал Федун.

    • «Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.
    • Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.
    • «Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: ТАСС

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    04.09.2022 23:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 27 минут назад

      Трудно не согласится , но хочу немного уточнить.
      ФК Зенит - это блеф.
      Не клуб самый богатый , а госкорпорация самая богатая и влиятельная в России, которая позволяет себе содержать клуб с отрицательным балансом в бюджете.
      Что касается фанатов , то здесь Федун прав на 100 %. Пришли на ветеранов , а здесь нет.
      Где логика и последовательность ? Свои понты и гордость выше интереса клуба.
      Тогда самораспуститесь и заявите об этом, живите своей жизгью и неХ примазываться к клубу.

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      Рейтинг: +168

      гууд 5 часов назад

      это вообще кто?

      0
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      Рейтинг: +4057

      mutabor0992 5 часов назад

      Вот только не надо вонять!Люди не согласны!Где хотят там и поддерживают команду.

      2
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      Рейтинг: +2140

      Ловкий Бубен 6 часов назад

      С Зенитом всегда хорошее судейство сколько себя помню, это выб просто сочиняете , не нужно , зачем это вам ? Некрасиво

      0
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      Рейтинг: +15893

      Barmaleushka 6 часов назад

      Фануйди отморозьте и будет всё в "ажуре" .

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      Рейтинг: +25281

      JTherry 6 часов назад

      правильно Федун сказал про "оттачивание своих принципов" фанатья, еще раз повторю - ID-иоты с самомнением, когда не'чего больше предъявить, продолжайте и дальше в том же духе... фанаты зенита и других команд приходят на матчи и поддерживают свои команды, заряжают и вдохновляют команды на победы, игнорируя закон Fan-ID... лишь фратрия игнорирует свою команду - "стыдно, девочки"...

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      Рейтинг: +1371

      Mariner 6 часов назад

      Смотритека, Федуна начинает отпускать... Всего-то и нужно было свалить с секты )))

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      Рейтинг: +1363

      aubergine 6 часов назад

      Леонид Арнольдович, а Вы в курсе, что фанаты бойкотируют матчи из-за идиотского закона о фан-айди? А кузьмичи не смогут поддержать команду так, как это могут делать организованные фанаты)

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