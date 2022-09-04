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Федун обвинил фанатов «Спартака» в поражении от «Зенита»

4 сентября 2022, 23:49
17

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что команда проиграла матч «Зениту» из-за плохой поддержки со стороны болельщиков.

«Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше. Самый богатый клуб России – это понятно.

Я хотел бы отметить две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы. Они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится.

То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», – сказал Федун.

  • «Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.
  • Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.
  • «Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (17)
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aubergine
1662324733
Леонид Арнольдович, а Вы в курсе, что фанаты бойкотируют матчи из-за идиотского закона о фан-айди? А кузьмичи не смогут поддержать команду так, как это могут делать организованные фанаты)
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JTherry
1662325307
правильно Федун сказал про "оттачивание своих принципов" фанатья, еще раз повторю - ID-иоты с самомнением, когда не'чего больше предъявить, продолжайте и дальше в том же духе... фанаты зенита и других команд приходят на матчи и поддерживают свои команды, заряжают и вдохновляют команды на победы, игнорируя закон Fan-ID... лишь фратрия игнорирует свою команду - "стыдно, девочки"...
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Ловкий Бубен
1662326127
С Зенитом всегда хорошее судейство сколько себя помню, это выб просто сочиняете , не нужно , зачем это вам ? Некрасиво
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mutabor0992
1662327296
Вот только не надо вонять!Люди не согласны!Где хотят там и поддерживают команду.
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гууд
1662328001
это вообще кто?
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Vitaga
1662349684
был бы федун поумнее - промолчал бы. и клуб оставил другим года через 2 максимум после своей покупки
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Давид59
1662351379
Всё верно. Но названа не причина, а следствие. Почему он не говорит, от чего это вдруг фанаты бойкотируют?
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SLADE2019
1662354371
Что здесь можно сказать? Федун в очередной раз сморозил глупость. Это в его репертуаре.
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zigbert
1662359063
В таких матчах особенно нужна поддержка болельщиков но ее не было. Позиция фанатов понятна, однако в этом случае пропадает преимущество своего поля.
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Старикан
1662359458
Вместо того, чтобы содействовать фанатам в борьбе с фан айди, Федун обвиняет их... Дурачком прикинулся...
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