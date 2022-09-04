Федун обвинил фанатов «Спартака» в поражении от «Зенита»

Трудно не согласится , но хочу немного уточнить.
ФК Зенит - это блеф.
Не клуб самый богатый , а госкорпорация самая богатая и влиятельная в России, которая позволяет себе содержать клуб с отрицательным балансом в бюджете.
Что касается фанатов , то здесь Федун прав на 100 %. Пришли на ветеранов , а здесь нет.
Где логика и последовательность ? Свои понты и гордость выше интереса клуба.
Тогда самораспуститесь и заявите об этом, живите своей жизгью и неХ примазываться к клубу.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что команда проиграла матч «Зениту» из-за плохой поддержки со стороны болельщиков.
«Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше. Самый богатый клуб России – это понятно.
Я хотел бы отметить две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы. Они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится.
То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», – сказал Федун.
- «Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.
- Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.
- «Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.
«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение