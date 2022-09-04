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  • РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Ахмату», играя в большинстве с 28-й минуты

РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Ахмату», играя в большинстве с 28-й минуты

4 сентября 2022, 19:29
37

«Локомотив» уступил «Ахмату» в домашнем матче 8-го тура РПЛ – 1:2.

Грозненцы играли в меньшинстве с 28-й минуты после удаления Мохамеда Конате.

У «Локо» единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук. Он сделал результативное действие в четвертой игре подряд.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Конате, 3; 1:1 – Миранчук, 42 (с пенальти); 1:2 – Садулаев, 62.

Удаления: нет – Конате, 28.

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук (Раконьяц, 46), Керк (Марадишвили, 80), Игнатьев, Камано (Митай, 80).

Ахмат: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников (Богосавац, 65), Бериша (Ильин, 64), Садулаев (Камилов, 64), Харин, Конате.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (37)
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Теркчанин
1662309211
Молодцы ахматовцы,выстояли и победили!
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MaxRnD
1662309301
Лучшая игра Ахмата, и пока наверное тура
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ААМ
1662309306
Ахмат можно поздравить
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GoLenaStop
1662309347
Браво АХМАТ!!! Потрясный Шелия! Спасибо за победу!!! Самоотверженно и честно! гниды матча - судья и миранчук. АХМАТ РУС!!!
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Красногорск_Фан
1662309476
Жду новые победные реляции сектантов о том что локомотив устойчиво развивается, эффективно перестраивается, достигнуты значительные успехи. Взял не менее кило попкорна под прочтение. Очень рад что выключил этот трэш уже где то на 30-й минуте. Ахмату респект и с победой!
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Иван Петров 1986
1662309599
Гоните цорна побыстрее.
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Теркчанин
1662310248
Результат порадовал,очччень рад что победили,но всё было на ниточке,нельзя так ошибаться ни Конате ни Уциеву,Ризван дал повод для пенальти,хотя его и не было,горжусь Лечи Садулаевым,ему еще работать и работать над дыхалкой.
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Toomans
1662310321
Честно говоря, не удивлен. Мне, может, и кажется, но Циннбауэр - это тренерский шлак. Паровозы такого не заслуживают. А Ахмат - молодцы. С характером команда. Для Зенита матчи с ними - всегда испытание. И без разницы -дома или на выезде. Очень крепкая команда.
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slavа0508
1662310371
Ахмат молодцы . бойцы в меньшинстве смогли выиграть .....ну а Локо сами виноваты всё было в их ногах и голове ...
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Bozigit
1662311746
Браво судья! Сделал все что бы Ахмат проиграл. Браво
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