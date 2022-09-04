РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Ахмату», играя в большинстве с 28-й минуты

«Локомотив» уступил «Ахмату» в домашнем матче 8-го тура РПЛ – 1:2.

Грозненцы играли в меньшинстве с 28-й минуты после удаления Мохамеда Конате.

У «Локо» единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук. Он сделал результативное действие в четвертой игре подряд.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Конате, 3; 1:1 – Миранчук, 42 (с пенальти); 1:2 – Садулаев, 62.

Удаления: нет – Конате, 28.

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук (Раконьяц, 46), Керк (Марадишвили, 80), Игнатьев, Камано (Митай, 80).

Ахмат: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников (Богосавац, 65), Бериша (Ильин, 64), Садулаев (Камилов, 64), Харин, Конате.

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