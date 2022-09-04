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    РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Ахмату», играя в большинстве с 28-й минуты

    «Локомотив» уступил «Ахмату» в домашнем матче 8-го тура РПЛ – 1:2.

    Грозненцы играли в меньшинстве с 28-й минуты после удаления Мохамеда Конате.

    У «Локо» единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук. Он сделал результативное действие в четвертой игре подряд.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Конате, 3; 1:1 – Миранчук, 42 (с пенальти); 1:2 – Садулаев, 62.

    Удаления: нет – Конате, 28.

    Локомотив: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук (Раконьяц, 46), Керк (Марадишвили, 80), Игнатьев, Камано (Митай, 80).

    Ахмат: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников (Богосавац, 65), Бериша (Ильин, 64), Садулаев (Камилов, 64), Харин, Конате.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 19:29
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 1 час назад

      Вся вертикаль, от совета директоров ржд, до наёмников цорнов и прочей неликвидной шушеры из баварской колбасы должны покинуть свои должности, с возмещением всех кредитов перед клубом, а то наслаждаются своим положением, распиливая бабло и пох им на всех и всё, надо привлекать к ответственности!!!!

      0
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      Рейтинг: +17251

      житель СПб 8 часов назад

      Поздравляю Ахмат! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 8 часов назад

      Судейство было ужасным.

      1
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      Рейтинг: +221

      ДЖУZ 9 часов назад

      Пенальти года)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2485

      фанат джигурды 9 часов назад

      Немчура, где интервью про то, что были лучше, а счёт на табло не отражает ход матча?

      2
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      Рейтинг: +1942

      Bozigit 10 часов назад

      Браво судья! Сделал все что бы Ахмат проиграл. Браво

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      Рейтинг: +11861

      BRO_football 10 часов назад

      Вот вам и Локомотив... А помните как все радовались, когда Локомотив разгромил Химки? Наконец-то раскочегарили паровоз! Сейчас он поедет и всех раздавит! А в итоге он заглох после двух матчей.

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      Рейтинг: +2485

      фанат джигурды > BRO_football 10 часов назад

      А я сразу говорил, что немчура до первого более менее среднего соперника будет себя в грудь кулаком бить и их почитатели.

      Грустно это всё...

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      Рейтинг: +2447

      andrej-lucevich 10 часов назад

      ЛОКО сдулись, тудыть их в качель ...

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      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop 10 часов назад

      АХМАТ - это современная школа футбола. И не только...
      Молодцы!
      АХМАТ РУС!!!

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      Рейтинг: +26242

      slavutiq70 10 часов назад

      Ахмат молодцы . бойцы в меньшинстве смогли выиграть .....ну а Локо сами виноваты всё было в их ногах и голове ...

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