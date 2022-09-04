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    «Рассказывают одно, а делают другое». В «Факеле» недовольны судейством после поражения от «Пари НН»

    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов возмутился работой судей после матча восьмого тура РПЛ против «Пари НН» (1:3).

    «У меня огромный вопрос! Почему к нашему клубу приезжают и рассказывают одно? Почему главный судья ждет пять минут, что ему скажут в ухо? Почему господин Антон Фролов на VAR не зовет судью, а лично принимает решения?!

    К нашей команде приезжал господин Левников-старший и сегодня же был инспектором на этой игре. Рассказывает одно, а его подопечные делают другое. Это большой вопроc», – сказал Котов.

    • «Факел» вел в счете против «Пари НН», но уступил.
    • Воронежцы идут в сезоне РПЛ без побед.
    • Котов ранее работал в «Локомотиве».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.09.2022 00:37
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