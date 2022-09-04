«Рассказывают одно, а делают другое». В «Факеле» недовольны судейством после поражения от «Пари НН»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов возмутился работой судей после матча восьмого тура РПЛ против «Пари НН» (1:3).

«У меня огромный вопрос! Почему к нашему клубу приезжают и рассказывают одно? Почему главный судья ждет пять минут, что ему скажут в ухо? Почему господин Антон Фролов на VAR не зовет судью, а лично принимает решения?!

К нашей команде приезжал господин Левников-старший и сегодня же был инспектором на этой игре. Рассказывает одно, а его подопечные делают другое. Это большой вопроc», – сказал Котов.