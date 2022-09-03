РПЛ. «Пари НН» добыл волевую победу над «Факелом» благодаря дублю Калинского с пенальти

В восьмом туре чемпионата России «Пари НН» дома переиграл «Факел» со счетом 3:1.

Нижегородцы пропустили первыми, но после перерыва ответили тремя голами.

У хозяев отличились дважды Николай Калинский (оба – с пенальти) и Милсон, у гостей – Максим Максимов.

Набрав три очка, «Пари НН» поднялся с 13-го на десятое место в таблице РПЛ. «Факел» остался на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Максимов, 5; 1:1 – Калинский (с пенальти), 66; 2:1 – Калинский (с пенальти), 73; 3:1 – Милсон, 90+7.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев (Кротов, 61), Калинский, Шарипов (Милсон, 46), Рыбчинский (Набиуллин, 79), Майга (Каккоев, 61), Сулейманов.

«Факел»: Свинов, Смирнов, Суслов, Морозов, Акбашев, Альшин (Магаль, 68), Шляков, Дмитриев (Шаваев, 79), Мендель, Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 68).

Предупреждения: Агапов, 36; Шарипов, 44; Юлдошев, 50; Милсон, 89 – Мендель, 78; Магаль, 82.

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