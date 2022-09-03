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  • РПЛ. «Пари НН» добыл волевую победу над «Факелом» благодаря дублю Калинского с пенальти

РПЛ. «Пари НН» добыл волевую победу над «Факелом» благодаря дублю Калинского с пенальти

3 сентября 2022, 16:59
11

В восьмом туре чемпионата России «Пари НН» дома переиграл «Факел» со счетом 3:1.

Нижегородцы пропустили первыми, но после перерыва ответили тремя голами.

У хозяев отличились дважды Николай Калинский (оба – с пенальти) и Милсон, у гостей – Максим Максимов.

Набрав три очка, «Пари НН» поднялся с 13-го на десятое место в таблице РПЛ. «Факел» остался на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Максимов, 5; 1:1 – Калинский (с пенальти), 66; 2:1 – Калинский (с пенальти), 73; 3:1 – Милсон, 90+7.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев (Кротов, 61), Калинский, Шарипов (Милсон, 46), Рыбчинский (Набиуллин, 79), Майга (Каккоев, 61), Сулейманов.

«Факел»: Свинов, Смирнов, Суслов, Морозов, Акбашев, Альшин (Магаль, 68), Шляков, Дмитриев (Шаваев, 79), Мендель, Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 68).

Предупреждения: Агапов, 36; Шарипов, 44; Юлдошев, 50; Милсон, 89 – Мендель, 78; Магаль, 82.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Факел
Комментарии (11)
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Красногорск_Фан
1662213681
Нижний с очередной победой. Полагаю что с таким характером уверенно останется в РПЛ по итогам сезона.
Ответить
insider_retro
1662214416
Жаль, что бодрое начало Факела не увенчалось успехом...
Ответить
ААМ
1662215483
Молодцы нижегородцы.
Ответить
ySS
1662215840
Кукуляк -молодца! Всё порешал
Ответить
Fusballer
1662217467
Лучший игрок матча - судья.
Ответить
Красногвардейчик
1662217834
Не без помощи судьи....если честно
Ответить
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