Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. «Пари НН» добыл волевую победу над «Факелом» благодаря дублю Калинского с пенальти

    В восьмом туре чемпионата России «Пари НН» дома переиграл «Факел» со счетом 3:1.

    Нижегородцы пропустили первыми, но после перерыва ответили тремя голами.

    У хозяев отличились дважды Николай Калинский (оба – с пенальти) и Милсон, у гостей – Максим Максимов.

    Набрав три очка, «Пари НН» поднялся с 13-го на десятое место в таблице РПЛ. «Факел» остался на 14-й строчке.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Максимов, 5; 1:1 – Калинский (с пенальти), 66; 2:1 – Калинский (с пенальти), 73; 3:1 – Милсон, 90+7.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев (Кротов, 61), Калинский, Шарипов (Милсон, 46), Рыбчинский (Набиуллин, 79), Майга (Каккоев, 61), Сулейманов.

    «Факел»: Свинов, Смирнов, Суслов, Морозов, Акбашев, Альшин (Магаль, 68), Шляков, Дмитриев (Шаваев, 79), Мендель, Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 68).

    Предупреждения: Агапов, 36; Шарипов, 44; Юлдошев, 50; Милсон, 89 – Мендель, 78; Магаль, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» – «Зенит» 3
    «Пари НН» продолжил беспроигрышную серию во вторых таймах
    «Рассказывают одно, а делают другое». В «Факеле» недовольны судейством после поражения от «Пари НН»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2022 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +511

      Спартач80 3 сентября, 22:30

      В обоих матчах тура тянули судейки газовых...Ждать беды нам завтра...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      Красногвардейчик 3 сентября, 18:10

      Не без помощи судьи....если честно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      armen10 > Красногвардейчик 3 сентября, 19:42

      В каком моменте он помог? Что первый, что второй пенальти чистые

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 > armen10 3 сентября, 19:46

      Ну какой первый чистый, мяч попал в опорную руку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15267

      Fusballer 3 сентября, 18:04

      Лучший игрок матча - судья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5374

      ySS 3 сентября, 17:37

      Кукуляк -молодца!
      Всё порешал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      armen10 > ySS 3 сентября, 19:42

      А каком моменте не было пенки?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4181

      ААМ 3 сентября, 17:31

      Молодцы нижегородцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      Сделаны из Дерева 3 сентября, 17:17

      Мда! Победу вытянул газпром! Было бы 2-2 и третий пенальти газовые не отменили бы)!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2515

      волчарик > Сделаны из Дерева 3 сентября, 17:24

      Да что мелочишься,лично Путин позвонил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69319

      insider_retro 3 сентября, 17:13

      Жаль, что бодрое начало Факела не увенчалось успехом...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5288

      Красногорск_Фан > insider_retro 3 сентября, 17:18

      Нижний как раз играет до конца матча. большинство очков взял в концовке. Так что не вариант. Но и Факел дома еще свое возьмет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5288

      Красногорск_Фан 3 сентября, 17:01

      Нижний с очередной победой. Полагаю что с таким характером уверенно останется в РПЛ по итогам сезона.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11