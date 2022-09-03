Тренер «Ариса» оценил дебют Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в дебютном матче.

Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.

Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.

Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

«Временами мы видели, что у Кокорина отличное первое касание, хороший пас, удар и дриблинг. Он снова в форме.

Я счастлив иметь такого игрока в своем распоряжении. Уверен, он жаждет большего. Его присутствие и опыт помогут молодым игрокам в команде», – сказал Шпилевский.