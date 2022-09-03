Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Ариса» оценил дебют Кокорина

3 сентября 2022, 09:26

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в дебютном матче.

  • Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.
  • Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.
  • Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

«Временами мы видели, что у Кокорина отличное первое касание, хороший пас, удар и дриблинг. Он снова в форме.

Я счастлив иметь такого игрока в своем распоряжении. Уверен, он жаждет большего. Его присутствие и опыт помогут молодым игрокам в команде», – сказал Шпилевский.

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: Sportime
Европа Арис Кокорин Александр Шпилевский Алексей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
1
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
Все новости
Все новости
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
Вчера, 23:19
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Вчера, 22:58
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Вчера, 22:17
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
Вчера, 21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
Вчера, 21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+