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    Тренер «Ариса» оценил дебют Кокорина

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в дебютном матче.

    • Россиянин вышел на замену во встрече с «Олимпиакосом» из Никосии.
    • Он появился на поле сразу после перерыва и отличился дебютным ассистом на 89-й минуте.
    • Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

    «Временами мы видели, что у Кокорина отличное первое касание, хороший пас, удар и дриблинг. Он снова в форме.

    Я счастлив иметь такого игрока в своем распоряжении. Уверен, он жаждет большего. Его присутствие и опыт помогут молодым игрокам в команде», – сказал Шпилевский.

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    Источник: Sportime

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    03.09.2022 09:26
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