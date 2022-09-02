Аршавин: «Думаю, в воскресенье «Зенит» возьмет реванш у «Спартака»

Игрок ретрокоманды «Зенита» Андрей Аршавин высказался после поражения от «Спартака» (1:2).

«Сегодня не получилось, потому что они убегали. И успевали возвращаться. Но ничего. Послезавтра, думаю, «Зенит» возьмет реванш за нас», – сказал Аршавин.