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    Аршавин: «Думаю, в воскресенье «Зенит» возьмет реванш у «Спартака»

    Игрок ретрокоманды «Зенита» Андрей Аршавин высказался после поражения от «Спартака» (1:2).

    «Сегодня не получилось, потому что они убегали. И успевали возвращаться. Но ничего. Послезавтра, думаю, «Зенит» возьмет реванш за нас», – сказал Аршавин.

    • «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
    • Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
    • 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    02.09.2022 21:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 2 сентября 2022, 23:36

      "Нанёс реванш"... Качество кадров у Бомбардира просто бомбическое. Видимо всех двоечников в кучу собрали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная 2 сентября 2022, 23:29

      А есть чем думать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2573

      АЛЕКС 58 2 сентября 2022, 23:07

      Кукуян пожизненно будет судить игры Зенита?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 2 сентября 2022, 22:27

      "Зенит" не сможет - арменка Паша Кукуян поможет, епт.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 21:29

      Аршавкин уже замшелый старик

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > jek718875 2 сентября 2022, 22:20

      Желаю всем российским старикам и тебе в том числе такую же форму и здоровье, как у Аршавина. Ну и ЗП или пенсию такую же)

      1
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Fju-2 2 сентября 2022, 22:25

      Я бы не отказался бы ...

      1
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