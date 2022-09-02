Аршавин: «Думаю, в воскресенье «Зенит» возьмет реванш у «Спартака»

Игрок ретрокоманды «Зенита» Андрей Аршавин высказался после поражения от «Спартака» (1:2).
«Сегодня не получилось, потому что они убегали. И успевали возвращаться. Но ничего. Послезавтра, думаю, «Зенит» возьмет реванш за нас», – сказал Аршавин.
- «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
- Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
- 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»