Где смотреть «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 4 сентября

«Локомотив» и «Ахмат» сыграют в матче 8-го тура РПЛ.
Угадай победителя и получи 2000 рублей
- Игра состоится в воскресенье, 4 сентября.
- Встреча пройдет на «РЖД-Арене».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Ахмат
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 17:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Локомотив – Ахмат
- Победа «Локомотива» – 2.30
- Ничья – 3.40
- Победа «Ахмата» – 3.10
Источник: Бомбардир.ру