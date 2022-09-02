Клубы АПЛ потратили рекордные 1,9 миллиарда за летнее трансферное окно

Клубы АПЛ потратили 1,9 миллиарда фунтов на трансферы этим летом.
Это рекордные траты в истории лиги. Предыдущее достижение было установлено летом 2017 года – тогда клубы потратили 1,4 миллиарда фунтов.
Сразу девять клубов АПЛ потратили на трансферы больше 100 миллиона фунтов.
- «Челси» потратил больше всех на трансферы этим летом.
- Переход Антони из «Аякса» в «МЮ» за 95 миллионов евро – самый дорогой трансфер лета.
Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»
Источник: BBC