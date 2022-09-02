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    Клубы АПЛ потратили рекордные 1,9 миллиарда за летнее трансферное окно

    Клубы АПЛ потратили 1,9 миллиарда фунтов на трансферы этим летом.

    Это рекордные траты в истории лиги. Предыдущее достижение было установлено летом 2017 года – тогда клубы потратили 1,4 миллиарда фунтов.

    Сразу девять клубов АПЛ потратили на трансферы больше 100 миллиона фунтов.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: BBC

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    02.09.2022 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 2 сентября 2022, 12:39

      А простые граждане Британии должны воду из унитаза пить.

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