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    «Челси» потратил рекордную сумму на трансферы за одно окно

    «Челси» этим летом купил игроков на сумму 278,4 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

    Это рекордные траты за одно трансферное окно в истории лондонского клуба.

    «Челси» подписал таких футболистов, как Уэсли Фофана (81 миллион евро), Марк Кукурелья (63 млн), Рахим Стерлинг (56 млн), Калиду Кулибали (38 млн) и Пьер-Эмерик Обамеянг (12 млн).

    • Лондонцы потратили больше всех на трансферы этим летом.
    • «Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: Sky Sports

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    02.09.2022 08:27
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