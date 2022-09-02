«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы за одно окно

«Челси» этим летом купил игроков на сумму 278,4 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

Это рекордные траты за одно трансферное окно в истории лондонского клуба.

«Челси» подписал таких футболистов, как Уэсли Фофана (81 миллион евро), Марк Кукурелья (63 млн), Рахим Стерлинг (56 млн), Калиду Кулибали (38 млн) и Пьер-Эмерик Обамеянг (12 млн).

Лондонцы потратили больше всех на трансферы этим летом.

«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»