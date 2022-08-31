Захарян – капитан «Динамо» в матче с «Ростовом». Он близок к трансферу в «Челси»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Кубка России между «Ростовом « и «Динамо».

«Ростов»: Медведев, Голенков, Миронов, Глебов, Байрамян, Тугарев, Лангович, Чернов, Прохин, Мелехин, Селява

Запасные: Песьяков, Цулая, Комличенко, Сильянов, Поярков, Полоз, Уткин, Терентьев, Мухин, Щетинин, Мельников, Нтумба.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Осокин, Карапузов, Кутицкий, Захарян, Сулаквелидзе, Лесовой, Гладышев, Грулeв.

Запасные: Будачeв, Купцов, Сазонов, Зазвонкин, Бабаев, Гогнидзе, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Цесь, Бегун.