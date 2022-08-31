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    Захарян – капитан «Динамо» в матче с «Ростовом». Он близок к трансферу в «Челси»

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Кубка России между «Ростовом « и «Динамо».

    «Ростов»: Медведев, Голенков, Миронов, Глебов, Байрамян, Тугарев, Лангович, Чернов, Прохин, Мелехин, Селява

    Запасные: Песьяков, Цулая, Комличенко, Сильянов, Поярков, Полоз, Уткин, Терентьев, Мухин, Щетинин, Мельников, Нтумба.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Осокин, Карапузов, Кутицкий, Захарян, Сулаквелидзе, Лесовой, Гладышев, Грулeв.

    Запасные: Будачeв, Купцов, Сазонов, Зазвонкин, Бабаев, Гогнидзе, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Цесь, Бегун.

    • Матч начнется в 21:00 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16946

      Cleaner 39 минут назад

      Близок локоть, да не укусишь...)

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