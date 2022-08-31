Капелло: «Возможно, Захарян повторит успех Аршавина»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Захарян – молодой и талантливый футболист, он много раз попадал в различные рейтинги. Интерес к нему со стороны «Челси» и других клубов понятен. Не думаю, что трансфер затягивается из-за каких-то неспортивных причин. Если он окажется в «Челси», будет интересно посмотреть на него.

Сможет ли повторить историю Андрея Аршавина? Кто знает, вполне возможно, что он сумеет повторить его успех», – сказал итальянец.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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