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    Капелло: «Возможно, Захарян повторит успех Аршавина»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Захарян – молодой и талантливый футболист, он много раз попадал в различные рейтинги. Интерес к нему со стороны «Челси» и других клубов понятен. Не думаю, что трансфер затягивается из-за каких-то неспортивных причин. Если он окажется в «Челси», будет интересно посмотреть на него.

    Сможет ли повторить историю Андрея Аршавина? Кто знает, вполне возможно, что он сумеет повторить его успех», – сказал итальянец.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Челси»

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 08:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16933

      Cleaner 12 минут назад

      Захарян и рядом с Аршавиным не стоял.

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      Рейтинг: +13817

      Skull_Boy 14 минут назад

      Т.е. умрет через полгода, а дальше лавка и убогие аренды

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      Рейтинг: +16945

      paracetamol 53 минуты назад

      С Андреем эта ара и близко не стояла!

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      Рейтинг: +522

      SLADE2019 1 час назад

      Согласен, конечно же, успеха у Аршавина в АПЛ не было. Сомнительный ориентир итальянец выбрал.

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      Рейтинг: +15140

      Fusballer 1 час назад

      Успехом только попадание в Арсенал и покер Ливерпулю назвать можно. Титулы он с ним не выиграл. Начал хорошо, а потом сдулся. Был способен на большее.

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      Рейтинг: +4541

      Enter2006 > Fusballer 1 час назад

      Согласен, но покер на домашнем стадике на Энфилде Ливеру - это действительно была сенсация и далеко не каждому такое дано даже ТОП футболистам.

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      Рейтинг: +16945

      paracetamol > Enter2006 53 минуты назад

      Это был рекорд на все времена!

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      Рейтинг: +11525

      Алексей З 2 часа назад

      Весь успех Аршавина в АПЛ это покер Ливерпулю, больше что-либо значимого он не сделал.

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