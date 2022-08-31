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Капелло: «Возможно, Захарян повторит успех Аршавина»

31 августа 2022, 08:12
7

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Захарян – молодой и талантливый футболист, он много раз попадал в различные рейтинги. Интерес к нему со стороны «Челси» и других клубов понятен. Не думаю, что трансфер затягивается из-за каких-то неспортивных причин. Если он окажется в «Челси», будет интересно посмотреть на него.

Сможет ли повторить историю Андрея Аршавина? Кто знает, вполне возможно, что он сумеет повторить его успех», – сказал итальянец.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Аршавин Андрей Захарян Арсен Капелло Фабио
Комментарии (7)
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Fusballer
1661925739
Успехом только попадание в Арсенал и покер Ливерпулю назвать можно. Титулы он с ним не выиграл. Начал хорошо, а потом сдулся. Был способен на большее.
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SLADE2019
1661928112
Согласен, конечно же, успеха у Аршавина в АПЛ не было. Сомнительный ориентир итальянец выбрал.
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paracetamol
1661928584
С Андреем эта ара и близко не стояла!
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Skull_Boy
1661930958
Т.е. умрет через полгода, а дальше лавка и убогие аренды
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