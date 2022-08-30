Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о планах клуба на концовку трансферного окна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует появление новичков в составе в ближайшие дни.

«Свои цели мы выполнили: под ногами у нас, что называется, ничего не горит. Поэтому новых трансферов до конца окна у нас, скорее всего, не будет.

Будем готовится к зимнему окну», – сказал Медведев.

Летнее ТО в России закроется 8 сентября.

«Зенит» подписал 5 футболистов – вратаря Ивана, защитника Родригао, хавбеков Зелимхана Бакаева и Мантуана, а также форварда Матео Кассьерру.

Траты петербургского клуба составили 8 миллионов евро.

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