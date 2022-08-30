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  • Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о планах клуба на концовку трансферного окна

Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о планах клуба на концовку трансферного окна

30 августа 2022, 17:56
1

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует появление новичков в составе в ближайшие дни.

«Свои цели мы выполнили: под ногами у нас, что называется, ничего не горит. Поэтому новых трансферов до конца окна у нас, скорее всего, не будет.

Будем готовится к зимнему окну», – сказал Медведев.

  • Летнее ТО в России закроется 8 сентября.
  • «Зенит» подписал 5 футболистов – вратаря Ивана, защитника Родригао, хавбеков Зелимхана Бакаева и Мантуана, а также форварда Матео Кассьерру.
  • Траты петербургского клуба составили 8 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (1)
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Toomans
1661881301
На мой взгляд, совсем не плохо. И позиции усилили и денег много не сожгли. Теплится в душе надежда, что Зенит встал на путь опосредованных и разумных трат. Считаю ,что РПЛ - лига, которая не может конкурировать с мировыми топ-чемпионатами, а вот зарабатывать на них же просто обязана. Как это делают португальцы и бельгийцы с голландцами)
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