Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о планах клуба на концовку трансферного окна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует появление новичков в составе в ближайшие дни.
«Свои цели мы выполнили: под ногами у нас, что называется, ничего не горит. Поэтому новых трансферов до конца окна у нас, скорее всего, не будет.
Будем готовится к зимнему окну», – сказал Медведев.
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Источник: «Матч ТВ»