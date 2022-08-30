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    Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о планах клуба на концовку трансферного окна

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует появление новичков в составе в ближайшие дни.

    «Свои цели мы выполнили: под ногами у нас, что называется, ничего не горит. Поэтому новых трансферов до конца окна у нас, скорее всего, не будет.

    Будем готовится к зимнему окну», – сказал Медведев.

    • Летнее ТО в России закроется 8 сентября.
    • «Зенит» подписал 5 футболистов – вратаря Ивана, защитника Родригао, хавбеков Зелимхана Бакаева и Мантуана, а также форварда Матео Кассьерру.
    • Траты петербургского клуба составили 8 миллионов евро.

    Роналду перейдет в «Нaполи», Захарян все же окажется в «Чeлси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

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    Источник: «Матч ТВ»

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