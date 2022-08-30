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    «Манчестер Юнайтед» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон

    «Манчестер Юнайтед» сегодня объявил о переходе вингера «Аякса» Антони за 95 миллионов евро.

    После этого перехода траты клуба на усиление состава этим летом достигли отметки в 238 миллионов евро.

    Это новый рекорд «МЮ» по данному показателю. Они превзошли свой результат сезона-2019/20 – 234,8 миллиона евро.

    • Антони – из «Аякса», 95 млн;
    • Каземиро – из «Реала», 70,65 млн;
    • Лисандро Мартинес – из «Аякса», 57,37 млн;
    • Тайрел Маласья – из «Фейеноорда», 15 млн;
    • Кристиан Эриксен – из «Брентфорда», свободный агент.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +641

      3meeeD 1 минуту назад

      90 на Антони,****** пи...ц.

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