«Манчестер Юнайтед» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон

«Манчестер Юнайтед» сегодня объявил о переходе вингера «Аякса» Антони за 95 миллионов евро.

После этого перехода траты клуба на усиление состава этим летом достигли отметки в 238 миллионов евро.

Это новый рекорд «МЮ» по данному показателю. Они превзошли свой результат сезона-2019/20 – 234,8 миллиона евро.

Антони – из «Аякса», 95 млн;

Каземиро – из «Реала», 70,65 млн;

Лисандро Мартинес – из «Аякса», 57,37 млн;

Тайрел Маласья – из «Фейеноорда», 15 млн;

Кристиан Эриксен – из «Брентфорда», свободный агент.

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