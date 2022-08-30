«Манчестер Юнайтед» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон

«Манчестер Юнайтед» сегодня объявил о переходе вингера «Аякса» Антони за 95 миллионов евро.

После этого перехода траты клуба на усиление состава этим летом достигли отметки в 238 миллионов евро.

Это новый рекорд «МЮ» по данному показателю. Они превзошли свой результат сезона-2019/20 – 234,8 миллиона евро.