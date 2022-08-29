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    В «Химках» прокомментировали возможное возвращение Юрана на пост главного тренера

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключил, что команду в четвертый раз возглавит Сергей Юран.

    «Юран кандидат на пост главного тренера? Вот это да. Серьезно, конечно (смеется). Знаете, это больше слухи.

    Возвращение Юрана исключено? Не могу этого сказать. Пока мы даже не провели собрание учредителей. Пути господни неисповедимы», – сказал Терюшков.

    • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
    • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
    • После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5209

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Скоро смех сменится плачем. Юран вернётся как иначе. Ворую лавры беспонтия.

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      Рейтинг: +1950

      Vitaga 31 минуту назад

      они думают что Юран - идиот?

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