В «Химках» прокомментировали возможное возвращение Юрана на пост главного тренера

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключил, что команду в четвертый раз возглавит Сергей Юран.

«Юран кандидат на пост главного тренера? Вот это да. Серьезно, конечно (смеется). Знаете, это больше слухи.

Возвращение Юрана исключено? Не могу этого сказать. Пока мы даже не провели собрание учредителей. Пути господни неисповедимы», – сказал Терюшков.