«Локомотив» отказался подписывать Норманна из-за завышенных требований по зарплате

«Локомотива» отказался от приобретения полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«Норвежец требует себе слишком большую зарплату – куда выше, чем максимальные 1 миллион евро для красно-зеленых новичков», – написал журналиста Иван Карпов в телеграме.

Сообщалось, что футболист был готов к переходу в столичный клуб.