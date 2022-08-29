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    «Локомотив» отказался подписывать Норманна из-за завышенных требований по зарплате

    «Локомотива» отказался от приобретения полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

    «Норвежец требует себе слишком большую зарплату – куда выше, чем максимальные 1 миллион евро для красно-зеленых новичков», – написал журналиста Иван Карпов в телеграме.

    Сообщалось, что футболист был готов к переходу в столичный клуб.

    • Норвежец стоит 10 миллионов евро.
    • Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
    • В марте Матиас заявлял, что не хочет возвращаться в Россию. Тогда он был в аренде в «Норвиче».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11479

      Алексей З 1 час назад

      Это не простой "новичок", так что не надо его мерить одним аршином с балластом, который Локо уже приобрёл.
      Хотя и Карпу доверия нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50169

      MaxRnD 1 час назад

      За обаятельной улыбкой и дружелюбностью скрывалось обычное жадное и эгоистичное эурогейское гуано. Впрочем в свете последних событий удивляться нечему, все наши т.н. "партнёры" расчехлились мама не горюй

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5352

      Беспонтий > MaxRnD 1 час назад

      за скандинавскою улыбкой и бруталом
      скрывалось мерзкое и склочное е.*ало
      ----------
      перевёл по старой дружбе)
      так доходчивей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50169

      MaxRnD > Беспонтий 1 час назад

      Спс ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5352

      Беспонтий > MaxRnD 1 час назад


      обращайтесь
      ну ежели чего заштопать иль булавкой поделиться)

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