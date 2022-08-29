«Локомотив» отказался подписывать Норманна из-за завышенных требований по зарплате

«Локомотива» отказался от приобретения полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
«Норвежец требует себе слишком большую зарплату – куда выше, чем максимальные 1 миллион евро для красно-зеленых новичков», – написал журналиста Иван Карпов в телеграме.
Сообщалось, что футболист был готов к переходу в столичный клуб.
- Норвежец стоит 10 миллионов евро.
- Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
- В марте Матиас заявлял, что не хочет возвращаться в Россию. Тогда он был в аренде в «Норвиче».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова