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    Корнеев: «Год назад я предлагал Захаряна «Челси». Но сейчас считаю, что Арсену рано в Лондон»

    Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Год назад я предлагал Захаряна в «Челси» как большого таланта. Но сейчас считаю: ему пока рано уезжать в Лондон, он пока не готов к основе. Нужно ещe на год оставаться в «Динамо», – сказал Корнеев.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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