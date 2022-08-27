Серия А. «Ювентус» и «Рома» сыграли вничью

«Ювентус» и «Рома» не выявили сильнейшего в третьем туре Серии А. Туринцы не удержали преимущество, добытое на второй минуте.

Римляне продолжают идти в сезоне без поражений.

У «Ювентуса» после трех туров одна победа и две ничьи.

Италия. Серия А. 3-й тур

Ювентус – Рома – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Влахович, 2; 1:1 – Абрахам, 69.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Да Шильо, Бремер, Алекс Сандро, Локателли (Ровелла, 86), Рабьо (Закария, 58), Миретти (Милик, 77), Куадрадо (Маккенни, 77), Влахович (Кен, 86), Костич.

«Рома»: Патрисиу, Манчини (Эль-Шаарави, 46), Карсдорп (Челик, 62), Смоллинг, Ибаньес, Кристанте, Матич, Спинаццола (Залевски, 46), Пеллегрини (Бове, 90+3), Дибала (Кумбулла, 78), Абрахам.

Предупреждения: Локателли, 6; Костич, 77 – Кристанте, 41; Челик, 90+4.

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