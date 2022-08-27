Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Серия А. «Ювентус» и «Рома» сыграли вничью

    «Ювентус» и «Рома» не выявили сильнейшего в третьем туре Серии А. Туринцы не удержали преимущество, добытое на второй минуте.

    Римляне продолжают идти в сезоне без поражений.

    У «Ювентуса» после трех туров одна победа и две ничьи.

    Италия. Серия А. 3-й тур

    Ювентус – Рома – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Влахович, 2; 1:1 – Абрахам, 69.

    «Ювентус»: Щесны, Данило, Да Шильо, Бремер, Алекс Сандро, Локателли (Ровелла, 86), Рабьо (Закария, 58), Миретти (Милик, 77), Куадрадо (Маккенни, 77), Влахович (Кен, 86), Костич.

    «Рома»: Патрисиу, Манчини (Эль-Шаарави, 46), Карсдорп (Челик, 62), Смоллинг, Ибаньес, Кристанте, Матич, Спинаццола (Залевски, 46), Пеллегрини (Бове, 90+3), Дибала (Кумбулла, 78), Абрахам.

    Предупреждения: Локателли, 6; Костич, 77 – Кристанте, 41; Челик, 90+4.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новости по теме
    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Рома» 4
    «Аталанта» купила датского нападающего за 17 миллионов
    Агент Кокорина подтвердил наличие нескольких предложений об аренде форварда 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1060

      САНЁК17 1 час назад

      Без Ди Марии Ювентус тот же тормоз

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11