«Поэтапно это уже происходит». Президент РПЛ Алаев – о сокращении госфинансирования клубов

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации с государственным финансированием клубов РПЛ.
– Как добиться увеличения конкуренции? Учитывая, что с возможностями «Зенита» соревноваться сложно.
– ЦСКА и «Спартак» сейчас показывают обратное. После первого тура все уже готовы были короновать «Зенит», но мы видим, что интрига жива.
– Сокращение госфинансирования – это выход? И насколько это реально?
– Поэтапно это уже происходит. Пример – «Пари Нижний Новгород». Был клуб, полностью финансируемый из средств регионального бюджета, потом туда зашeл частный инвестор, мы знаем, какие суммы он готов платить.
Из государственного клуба произошла трансформация в частный. Или вы что предлагаете? Вот есть акционер крупной компании, который любит футбол и готов в него вкладываться – надо ему запретить?
– Кстати, вы в курсе истории про покупку «Спартака» City Football Group?
– Честно говоря, нет. Слышал, что был еще интерес к «Рубину», но конкретного ничего сказать не могу.
- Алаева избрали главой российской Премьер-лиги 16 августа.
- Срок полномочий – 5 лет.
- Он сменил на этом посту Ашота Хачатурянца.