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  • «Поэтапно это уже происходит». Президент РПЛ Алаев – о сокращении госфинансирования клубов

«Поэтапно это уже происходит». Президент РПЛ Алаев – о сокращении госфинансирования клубов

27 августа 2022, 09:46
1

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации с государственным финансированием клубов РПЛ.

– Как добиться увеличения конкуренции? Учитывая, что с возможностями «Зенита» соревноваться сложно.

– ЦСКА и «Спартак» сейчас показывают обратное. После первого тура все уже готовы были короновать «Зенит», но мы видим, что интрига жива.

– Сокращение госфинансирования – это выход? И насколько это реально?

– Поэтапно это уже происходит. Пример – «Пари Нижний Новгород». Был клуб, полностью финансируемый из средств регионального бюджета, потом туда зашeл частный инвестор, мы знаем, какие суммы он готов платить.

Из государственного клуба произошла трансформация в частный. Или вы что предлагаете? Вот есть акционер крупной компании, который любит футбол и готов в него вкладываться – надо ему запретить?

– Кстати, вы в курсе истории про покупку «Спартака» City Football Group?

– Честно говоря, нет. Слышал, что был еще интерес к «Рубину», но конкретного ничего сказать не могу.

  • Алаева избрали главой российской Премьер-лиги 16 августа.
  • Срок полномочий – 5 лет.
  • Он сменил на этом посту Ашота Хачатурянца.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Алаев Александр
Комментарии (1)
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bomilazdeshnii
1661594106
Амбец футболу. Назначили манагера. Спортивный принцип побоку.
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