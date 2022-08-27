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    «Поэтапно это уже происходит». Президент РПЛ Алаев – о сокращении госфинансирования клубов

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации с государственным финансированием клубов РПЛ.

    – Как добиться увеличения конкуренции? Учитывая, что с возможностями «Зенита» соревноваться сложно.

    – ЦСКА и «Спартак» сейчас показывают обратное. После первого тура все уже готовы были короновать «Зенит», но мы видим, что интрига жива.

    – Сокращение госфинансирования – это выход? И насколько это реально?

    – Поэтапно это уже происходит. Пример – «Пари Нижний Новгород». Был клуб, полностью финансируемый из средств регионального бюджета, потом туда зашeл частный инвестор, мы знаем, какие суммы он готов платить.

    Из государственного клуба произошла трансформация в частный. Или вы что предлагаете? Вот есть акционер крупной компании, который любит футбол и готов в него вкладываться – надо ему запретить?

    – Кстати, вы в курсе истории про покупку «Спартака» City Football Group?

    – Честно говоря, нет. Слышал, что был еще интерес к «Рубину», но конкретного ничего сказать не могу.

    • Алаева избрали главой российской Премьер-лиги 16 августа.
    • Срок полномочий – 5 лет.
    • Он сменил на этом посту Ашота Хачатурянца.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +282

      bomilazdeshnii 19 минут назад

      Амбец футболу. Назначили манагера. Спортивный принцип побоку.

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