Головин оценил группу «Монако» в Лиге Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об итогах жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

Соперники монегасков – «Црвена Звезда», «Ференцварош», «Трабзонспор».

Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.

«Отличная ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми.

Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьeзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль», – сказал Головин.