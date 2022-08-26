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    Головин оценил группу «Монако» в Лиге Европы

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об итогах жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

    «Отличная ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми.

    Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьeзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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