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    «Динамо» хочет оставить Захаряна в аренде до конца сезона в случае его продажи в «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может остаться в команде до лета 2023 года.

    Московский клуб просит «Челси» оставить 19-летнего футболиста в аренде до конца сезона.

    Однако лондонцы рассчитывают на хавбека уже сейчас, поэтому скептически относятся к такой инициативе.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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