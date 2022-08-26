«Динамо» хочет оставить Захаряна в аренде до конца сезона в случае его продажи в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может остаться в команде до лета 2023 года.

Московский клуб просит «Челси» оставить 19-летнего футболиста в аренде до конца сезона.

Однако лондонцы рассчитывают на хавбека уже сейчас, поэтому скептически относятся к такой инициативе.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»