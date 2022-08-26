В «Кристал Пэлас» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Миливойевичу

В «Кристал Пэлас» прокомментировали информацию об интересе «Динамо» к полузащитнику Луке Миливойевичу.

«У нас нет никакой информации по интересу «Динамо» к Луке Миливойевичу. Но даже если бы что-то было, клуб никогда не комментирует спекуляции вокруг наших игроков.

Единственный, кто мог бы вам ответить, — это наш тренер Патрик Виейра. Но он бы тоже не касался того, что мы обычно называем спекуляциями», — заявили в пресс-службе английского клуба.