В «Кристал Пэлас» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Миливойевичу

В «Кристал Пэлас» прокомментировали информацию об интересе «Динамо» к полузащитнику Луке Миливойевичу.
«У нас нет никакой информации по интересу «Динамо» к Луке Миливойевичу. Но даже если бы что-то было, клуб никогда не комментирует спекуляции вокруг наших игроков.
Единственный, кто мог бы вам ответить, — это наш тренер Патрик Виейра. Но он бы тоже не касался того, что мы обычно называем спекуляциями», — заявили в пресс-службе английского клуба.
- 31-летний серб провел 4 матча в этом сезоне, забил 1 гол.
- Его контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»