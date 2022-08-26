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    В «Кристал Пэлас» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Миливойевичу

    В «Кристал Пэлас» прокомментировали информацию об интересе «Динамо» к полузащитнику Луке Миливойевичу.

    «У нас нет никакой информации по интересу «Динамо» к Луке Миливойевичу. Но даже если бы что-то было, клуб никогда не комментирует спекуляции вокруг наших игроков.

    Единственный, кто мог бы вам ответить, — это наш тренер Патрик Виейра. Но он бы тоже не касался того, что мы обычно называем спекуляциями», — заявили в пресс-службе английского клуба.

    • 31-летний серб провел 4 матча в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Его контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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