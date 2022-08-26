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    На групповом этапе еврокубков будет 11 россиян

    Стали известны участники групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Там поучаствуют 11 представителей России.

    Лига чемпионов:

    Лига Европы:

    Лига конференций:

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    Источник: Бомбардир.ру

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