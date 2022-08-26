На групповом этапе еврокубков будет 11 россиян

Стали известны участники групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Там поучаствуют 11 представителей России.
Лига чемпионов:
- Андрей Лунев («Байер», Германия).
Лига Европы:
- Станислав Черчесов (главный тренер венгерского «Ференцвароша»);
- Александр Головин («Монако», Франция);
- Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия);
- Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия).
Лига конференций:
- Михаил Коваленко («Пюник», Армения);
- Шапи («Хапоэль» БШ, Израиль);
- Александр Васютин («Юргорден», Швеция);
- Владислав Левин («Словацко», Чехия);
- Никита Иосифов («Вильярреал», Испания);
- Александр Кокорин («Фиорентина», Италия).
Источник: Бомбардир.ру