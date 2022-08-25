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    «Тест на коронавирус сдал, результаты не могу сказать». В «Химках» прокомментировали болезнь Писарева

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал комментарий по поводу состояния здоровья главного тренера команды Николая Писарева.

    У 53-летнего специалиста выявлена простуда. По этой причине он не полетел на гостевой матч с «Сочи».

    «Ничего серьeзного у Николая Писарева нет – обычная простуда. Понимаем, что сейчас пошeл рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и результаты теста делаются достаточное количество времени.

    Поэтому решили перестраховаться и оставить Писарева в Москве. Он будет руководить командой удалeнно. Будем надеяться, что уже к Кубку он сможет выздороветь.

    Да, он сдал тест на коронавирус, результаты пока не могу сказать, но надеюсь, что всe будет в порядке. Из игроков у нас все здоровы», – сказал Терюшков.

    • Под руководством Писарева «Химки» проиграли 2 матча подряд с общим счетом 1:6.
    • «Сочи» примет подмосковную команду в пятницу, 26 августа.
    • Начало – в 20:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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