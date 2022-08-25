«Тест на коронавирус сдал, результаты не могу сказать». В «Химках» прокомментировали болезнь Писарева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал комментарий по поводу состояния здоровья главного тренера команды Николая Писарева.

У 53-летнего специалиста выявлена простуда. По этой причине он не полетел на гостевой матч с «Сочи».

«Ничего серьeзного у Николая Писарева нет – обычная простуда. Понимаем, что сейчас пошeл рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и результаты теста делаются достаточное количество времени.

Поэтому решили перестраховаться и оставить Писарева в Москве. Он будет руководить командой удалeнно. Будем надеяться, что уже к Кубку он сможет выздороветь.

Да, он сдал тест на коронавирус, результаты пока не могу сказать, но надеюсь, что всe будет в порядке. Из игроков у нас все здоровы», – сказал Терюшков.