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    Петржела назвал главную ошибку в жизни Кокорина

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    «Честно, мне все равно, появляется ли Кокорин на поле или нет. Его главная ошибка в жизни – тюрьма, поэтому он так плохо играет. Тюрьма его сломала.

    Думаю, он даже в Чехии не смог бы играть, у нас хороший чемпионат – одна команда вышла в Лигу чемпионов, другие две – в Лигу Европу.

    Если Саша не может играть в Италии, он в и Чехии будет сидеть на скамейке запасных. Его количество минут на поле – катастрофа.

    Что он там делает? Почему домой не хочет вернуться? Футболист, которого интересует только деньги, – это плохой футболист.

    Талант не дает тебе все, без работы нельзя достичь чего-то значимого», – сказал Петржела.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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