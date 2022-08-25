Петржела назвал главную ошибку в жизни Кокорина

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Честно, мне все равно, появляется ли Кокорин на поле или нет. Его главная ошибка в жизни – тюрьма, поэтому он так плохо играет. Тюрьма его сломала.
Думаю, он даже в Чехии не смог бы играть, у нас хороший чемпионат – одна команда вышла в Лигу чемпионов, другие две – в Лигу Европу.
Если Саша не может играть в Италии, он в и Чехии будет сидеть на скамейке запасных. Его количество минут на поле – катастрофа.
Что он там делает? Почему домой не хочет вернуться? Футболист, которого интересует только деньги, – это плохой футболист.
Талант не дает тебе все, без работы нельзя достичь чего-то значимого», – сказал Петржела.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «РБ Спорт»