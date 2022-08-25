Петржела назвал главную ошибку в жизни Кокорина

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Честно, мне все равно, появляется ли Кокорин на поле или нет. Его главная ошибка в жизни – тюрьма, поэтому он так плохо играет. Тюрьма его сломала.

Думаю, он даже в Чехии не смог бы играть, у нас хороший чемпионат – одна команда вышла в Лигу чемпионов, другие две – в Лигу Европу.

Если Саша не может играть в Италии, он в и Чехии будет сидеть на скамейке запасных. Его количество минут на поле – катастрофа.

Что он там делает? Почему домой не хочет вернуться? Футболист, которого интересует только деньги, – это плохой футболист.

Талант не дает тебе все, без работы нельзя достичь чего-то значимого», – сказал Петржела.