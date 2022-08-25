Павлюченко: «Болельщики «Спартака» могут разобрать стадион «Факела»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал запрет болельщикам на проход на гостевой матч с «Факелом» с атрибутикой московского клуба.

«А что за причина такая? Это что получается? Они просто вот так решили? Так нельзя! Надо разобраться, почему так произошло.

Тогда и стадион «Факела» нельзя допускать к официальным играм. И «Спартак» в таком случае на домашний стадион может не пустить болельщиков Воронежа. Разве такое не запрещено по регламенту? Стадион же прошел лицензию.

И еще: я боюсь, что болельщики «Спартака» могут приехать и разобрать стадион «Факела»... В руководстве должны на это реагировать.

Может, тогда и футболистами нельзя приезжать? Это просто плевок в адрес болельщиков «Спартака», — сказал Павлюченко.