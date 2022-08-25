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    Павлюченко: «Болельщики «Спартака» могут разобрать стадион «Факела»

    Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал запрет болельщикам на проход на гостевой матч с «Факелом» с атрибутикой московского клуба.

    «А что за причина такая? Это что получается? Они просто вот так решили? Так нельзя! Надо разобраться, почему так произошло.

    Тогда и стадион «Факела» нельзя допускать к официальным играм. И «Спартак» в таком случае на домашний стадион может не пустить болельщиков Воронежа. Разве такое не запрещено по регламенту? Стадион же прошел лицензию.

    И еще: я боюсь, что болельщики «Спартака» могут приехать и разобрать стадион «Факела»... В руководстве должны на это реагировать.

    Может, тогда и футболистами нельзя приезжать? Это просто плевок в адрес болельщиков «Спартака», — сказал Павлюченко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4956

      neim 1 час назад

      Сам-то понял, что сказал ?
      Фаны ехать отказались, а нормальные болелы, ничего разбирать не будут.

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