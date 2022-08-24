Крымские клубы могут быть приняты в ФНЛ со следующего сезона

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что крымские клубы могут быть приняты в состав ФНЛ с сезона-2022/23.

«Сегодня Крым и Севастополь увидели движение навстречу, руководители едва ли не плакали от счастья, ведь все мы ждали эту новость 8 лет. Наиль Измайлов озвучил позицию, что создается рабочая группа по изучению состояния футбольных клубов Крыма и Севастополя.

Нас пока никуда не приняли, но с рабочей группой шансы возрождаются. Создание рабочей группы займет 2–3 месяца, и со следующего чемпионата нас могут принять в ФНЛ», — сообщил Ветоха.