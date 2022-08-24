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    Крымские клубы могут быть приняты в ФНЛ со следующего сезона

    Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что крымские клубы могут быть приняты в состав ФНЛ с сезона-2022/23.

    «Сегодня Крым и Севастополь увидели движение навстречу, руководители едва ли не плакали от счастья, ведь все мы ждали эту новость 8 лет. Наиль Измайлов озвучил позицию, что создается рабочая группа по изучению состояния футбольных клубов Крыма и Севастополя.

    Нас пока никуда не приняли, но с рабочей группой шансы возрождаются. Создание рабочей группы займет 2–3 месяца, и со следующего чемпионата нас могут принять в ФНЛ», — сообщил Ветоха.

    • Ранее и.о. президента ФНЛ Наиль Измайлов назвал условие для принятия крымских клубов в состав лиги.
    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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