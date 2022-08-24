Крымские клубы могут быть приняты в ФНЛ со следующего сезона

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что крымские клубы могут быть приняты в состав ФНЛ с сезона-2022/23.
«Сегодня Крым и Севастополь увидели движение навстречу, руководители едва ли не плакали от счастья, ведь все мы ждали эту новость 8 лет. Наиль Измайлов озвучил позицию, что создается рабочая группа по изучению состояния футбольных клубов Крыма и Севастополя.
Нас пока никуда не приняли, но с рабочей группой шансы возрождаются. Создание рабочей группы займет 2–3 месяца, и со следующего чемпионата нас могут принять в ФНЛ», — сообщил Ветоха.
- Ранее и.о. президента ФНЛ Наиль Измайлов назвал условие для принятия крымских клубов в состав лиги.
- Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
- Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
Источник: «Матч ТВ»