Четырем клубам Серии А грозит наказание за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА подозревает четыре итальянских клуба в нарушении правил финансового фэйр-плей за последний трехлетний период. Речь идет об «Интере», «Милане», «Роме» и «Ювентусе».

Дисциплинарные санкции должны быть вынесены в ближайшие дни. Они коснутся 15 клубов Европы. Возможно, итальянские клубы накажут ограничением заявки на турниры.

«Милану» и «Ювентусу» может быть смягченное наказание, так как они сотрудничают с УЕФА по вопросу нарушения ФФП.