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    Четырем клубам Серии А грозит наказание за нарушение финансового фэйр-плей

    УЕФА подозревает четыре итальянских клуба в нарушении правил финансового фэйр-плей за последний трехлетний период. Речь идет об «Интере», «Милане», «Роме» и «Ювентусе».

    Дисциплинарные санкции должны быть вынесены в ближайшие дни. Они коснутся 15 клубов Европы. Возможно, итальянские клубы накажут ограничением заявки на турниры.

    «Милану» и «Ювентусу» может быть смягченное наказание, так как они сотрудничают с УЕФА по вопросу нарушения ФФП.

    • ФФП существует уже несколько лет.
    • За нарушение ФФП «Динамо» отстраняли от еврокубков.
    • «Манчестер Сити» в 2020 году могли на несколько лет отстранить от еврокубков на несколько сезонов, но англичане избежали наказания.

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    Источник: Sky Sport Italia

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