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  • Саутин: «20 лет не могу построить в Воронеже прыжковый бассейн. Видимо, обновить стадион «Факела» важнее»

Саутин: «20 лет не могу построить в Воронеже прыжковый бассейн. Видимо, обновить стадион «Факела» важнее»

23 августа 2022, 21:37
7

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин рассказал, что деньги, предназначавшиеся на прыжковый бассейн в Воронеже, достались «Факелу».

«Слежу ли за «Факелом» в родном Воронеже? Начал следить. Деньги, которые должны были выделить на мой проект, отдали как раз «Факелу». Устал уже строить бассейн и чего-то добиваться. В Воронеже есть и другие виды спорта, покруче футбола, но область решила так, а не иначе.

При новом руководстве в «Факеле» всe непросто. До скандала дошло: председатель спортуправления в очереди за билетами на футбол стоял. Нет никаких пригласительных, все только за деньги, через кассу.

Стиль Романа Асхабадзе, говорите? Точно, есть такой. Пока не знаком, но хочу ему в глаза посмотреть. Меня тоже предупредили: в списки внесли, но билет придется покупать. А я и не рвусь особо, времени нет, хотя играет «Факел» нескучно.

Вернусь из Казани — снова стану тему финансирования поднимать. 20 лет не могу построить в городе прыжковый бассейн, позор просто. Ванна 25 на 25 и хороший зал, больше ничего не нужно. Но обновить стадион, видимо, важнее.

Губернатор поддерживает футбол и хоккей, до прыжков в воду очередь не доходит, пока не зайдешь и лично не напомнишь», – сказал Саутин.

  • На стадионе «Факела» перед началом сезона состоялась реконструкция.
  • Команда набрала 4 очка в 6 турах РПЛ и идет на 12-м месте.
  • У воронежцев пока нет побед в чемпионате.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (7)
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zarsm
1661280688
Кому твои прыжки нужны?) А на Факел ходят и его любят. Тем более сейчас в премьерке. Прыгун епт))))
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ZAITZEFF2011
1661286975
Футбол - это деньги а прыжки - развлечение.
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Mr Green
1661417479
чему удивляться? люди ходят и им нравится. ещё надо не забывать, что футбол в городе, это двигатель торговли и развития бизнеса, продвижение туризма. а по поводу того, что билеты платные, не думаю, что 300 рублей сильно ударит по бюджету.
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