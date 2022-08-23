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    Саутин: «20 лет не могу построить в Воронеже прыжковый бассейн. Видимо, обновить стадион «Факела» важнее»

    Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин рассказал, что деньги, предназначавшиеся на прыжковый бассейн в Воронеже, достались «Факелу».

    «Слежу ли за «Факелом» в родном Воронеже? Начал следить. Деньги, которые должны были выделить на мой проект, отдали как раз «Факелу». Устал уже строить бассейн и чего-то добиваться. В Воронеже есть и другие виды спорта, покруче футбола, но область решила так, а не иначе.

    При новом руководстве в «Факеле» всe непросто. До скандала дошло: председатель спортуправления в очереди за билетами на футбол стоял. Нет никаких пригласительных, все только за деньги, через кассу.

    Стиль Романа Асхабадзе, говорите? Точно, есть такой. Пока не знаком, но хочу ему в глаза посмотреть. Меня тоже предупредили: в списки внесли, но билет придется покупать. А я и не рвусь особо, времени нет, хотя играет «Факел» нескучно.

    Вернусь из Казани — снова стану тему финансирования поднимать. 20 лет не могу построить в городе прыжковый бассейн, позор просто. Ванна 25 на 25 и хороший зал, больше ничего не нужно. Но обновить стадион, видимо, важнее.

    Губернатор поддерживает футбол и хоккей, до прыжков в воду очередь не доходит, пока не зайдешь и лично не напомнишь», – сказал Саутин.

    • На стадионе «Факела» перед началом сезона состоялась реконструкция.
    • Команда набрала 4 очка в 6 турах РПЛ и идет на 12-м месте.
    • У воронежцев пока нет побед в чемпионате.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1024

      ZAITZEFF2011 25 секунд назад

      Футбол - это деньги а прыжки - развлечение.

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      Рейтинг: +1388

      zarsm 1 час назад

      Кому твои прыжки нужны?) А на Факел ходят и его любят. Тем более сейчас в премьерке. Прыгун епт))))

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