Массажист Кокорина: «Саша три гола забил на тренировке. Не ставить его в состав – ошибка»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, порассуждал о том, почему россиянин не играет в новом сезоне.

– В последний раз общались 20-21 августа. Поговорили о том, как и что ему надо сделать, как лучше восстановиться, какие компрессики.

Он очень хорошо отыграл в двухстороночке, гол забил, поприветствовал президента «Фиорентины», который там присутствовал, но не стал ничего говорить. И тем не менее они его не ставят.

– Понимаете, почему так происходит?

– Потом он на тренировочке еще три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка.

Как-то они не находят общий язык, потому что Саша по-итальянски не говорит, а тот – по-английски.

Может, он думает, что Саша с ним не общается, потому что не хочет, считает это ниже своего достоинства. А это совсем не так.