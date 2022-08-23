Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Массажист Кокорина: «Саша три гола забил на тренировке. Не ставить его в состав – ошибка»

Массажист Кокорина: «Саша три гола забил на тренировке. Не ставить его в состав – ошибка»

23 августа 2022, 16:08
9

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, порассуждал о том, почему россиянин не играет в новом сезоне.

– В последний раз общались 20-21 августа. Поговорили о том, как и что ему надо сделать, как лучше восстановиться, какие компрессики.

Он очень хорошо отыграл в двухстороночке, гол забил, поприветствовал президента «Фиорентины», который там присутствовал, но не стал ничего говорить. И тем не менее они его не ставят.

– Понимаете, почему так происходит?

– Потом он на тренировочке еще три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка.

Как-то они не находят общий язык, потому что Саша по-итальянски не говорит, а тот – по-английски.

Может, он думает, что Саша с ним не общается, потому что не хочет, считает это ниже своего достоинства. А это совсем не так.

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Снег
1661261034
Если уже массажист во вью за Сашу лямку тянет - плохи дела совсем... Всё верно: умные футболисты иностранный изучают и в музеи ходят, а Саша только стулом, пьяный, в кабаке...Воспитание, ***...
Ответить
Fusballer
1661261443
Прочитал как "Саша три года забил на тренировки".
Ответить
ЗаЖиМ
1661261573
Поручкался с папой... Да САша ф. у. й.забил давно на всё, по накатанной думает прокатит
Ответить
алдан2014
1661262571
Он не массажист,а адвокат кокорина
Ответить
Давид59
1661265733
Забил три гола на тренировке? Ого! Теперь Барса или Реал за ним гоняться будут.
Ответить
Беспонтий
1661266571
" компрессики." "на тренировочке еще три забил..отыграл в двухстороночке," нас мля што готовят к каминг ауту?
Ответить
гууд
1661266782
Кока красавец, целых 3 гола забил! И где? На тренировке!
Ответить
Lester68!!
1661302289
Ждем через год покер на тренировочке.
Ответить
ItalianFootball
1661324524
Массажист Кокорина - это уже мем какой то. Предлагаю спросить Диетолога Дзюбы и Маркетолога Карпина.
Ответить
Главные новости
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
10
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
10
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
14
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Все новости
Все новости
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
12:44
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+