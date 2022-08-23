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    Массажист Кокорина: «Саша три гола забил на тренировке. Не ставить его в состав – ошибка»

    Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, порассуждал о том, почему россиянин не играет в новом сезоне.

    – В последний раз общались 20-21 августа. Поговорили о том, как и что ему надо сделать, как лучше восстановиться, какие компрессики.

    Он очень хорошо отыграл в двухстороночке, гол забил, поприветствовал президента «Фиорентины», который там присутствовал, но не стал ничего говорить. И тем не менее они его не ставят.

    – Понимаете, почему так происходит?

    – Потом он на тренировочке еще три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка.

    Как-то они не находят общий язык, потому что Саша по-итальянски не говорит, а тот – по-английски.

    Может, он думает, что Саша с ним не общается, потому что не хочет, считает это ниже своего достоинства. А это совсем не так.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1150

      mama1991 1 час назад

      а че, норм, за сезон на треньках три положить.

      0
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      Рейтинг: +165

      гууд 3 часа назад

      Кока красавец, целых 3 гола забил! И где? На тренировке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5140

      Беспонтий 3 часа назад

      " компрессики."
      "на тренировочке еще три забил..отыграл в двухстороночке,"

      нас мля што готовят к каминг ауту?

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      Рейтинг: -52

      Житель планетв Земля 3 часа назад

      Теперь у нас массажисты больше тренеров понимают.? )))

      1
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      Рейтинг: +5872

      Давид59 3 часа назад

      Забил три гола на тренировке? Ого! Теперь Барса или Реал за ним гоняться будут.

      0
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      Рейтинг: +4809

      алдан2014 4 часа назад

      Он не массажист,а адвокат кокорина

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      Рейтинг: +116

      ЗаЖиМ 4 часа назад

      Поручкался с папой... Да САша ф. у. й.забил давно на всё, по накатанной думает прокатит

      0
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      Рейтинг: +14937

      Fusballer 4 часа назад

      Прочитал как "Саша три года забил на тренировки".

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      Рейтинг: +11424

      Алексей З 4 часа назад

      Надо бы у дворника и повара спросить , что они о Кокорине думают.
      Всегда интересно мнение профессионалов.

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      Рейтинг: +453

      Снег 4 часа назад

      Если уже массажист во вью за Сашу лямку тянет - плохи дела совсем... Всё верно: умные футболисты иностранный изучают и в музеи ходят, а Саша только стулом, пьяный, в кабаке...Воспитание, ***...

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