Юран заявил, что хотел бы возглавить «Спартак»: «Это мечта»

А если Алекперова какого-нибудь попросят выпустить на поле?
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил о желании поработать в «Спартаке».
«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! Большая армия болельщиков не только в России, но и в мире.
Задача у этой команды одна — стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста!» — заявил Юран.
- Юран в августе покинул «Химки».
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Команду тренирует испанец Гильермо Абаскаль.