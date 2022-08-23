Юран заявил, что хотел бы возглавить «Спартак»: «Это мечта»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил о желании поработать в «Спартаке».

«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! Большая армия болельщиков не только в России, но и в мире.

Задача у этой команды одна — стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста!» — заявил Юран.