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    Юран заявил, что хотел бы возглавить «Спартак»: «Это мечта»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил о желании поработать в «Спартаке».

    «Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! Большая армия болельщиков не только в России, но и в мире.

    Задача у этой команды одна — стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста!» — заявил Юран.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14930

      Fusballer 14 минут назад

      А если Алекперова какого-нибудь попросят выпустить на поле?

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