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    «Петербург больше не колыбель революции». Уткин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о смене владельца и руководства в «Спартаке».

    «Что за время. Вчера осведомленный пенс Сергей Иванов сообщил, что ВЭБ больше не хозяин ЦСКА.

    Сегодня официально Леонид Федун больше не хозяин и не президент «Спартака». И хотя это даже не вишенка на торте, потому что это практически мелочи жизни, но ведь и недели не прошло, как полностью сменилось руководство «Торпедо».

    Петербург больше не колыбель революции, скажу я вам. Тут в старой столице гром гремит, земля трясется... А уж насколько это важно, судите сами.

    В официальном сообщении «Лукойла» о приобретении компанией 100 процентов акций «Спартака» сообщается о единственном конкретном действии.

    Гостиницу в Тушино построят для спортсменов, болельщиков и тд. Вот оно, долгожданное! Сколько лет гостиницу ждали.

    Просто отлегло от сердца у миллионов людей, да просто Христос об руку с Футбольным Богом по душе в свежеразношенных лапоточках по душе прошeл... Гостиница. Наконец-то!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет в топ-3 Премьер-лиги после 6 туров.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16886

      paracetamol 1 час назад

      Петербург больше не колыбель революции - не тебе толстопуз решать! Свалил бы в Израиль за Федуном, все бы отдохну от идиотских вывертов!

      0
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      Рейтинг: +5100

      Беспонтий 1 час назад

      "хороший человек не вспоминается, а запоминается."(с)
      «Васек Трубачев и его товарищи»..

      2
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      Рейтинг: +4091

      ААМ 1 час назад

      Как всегда, разлив дерьма по мелкому поводу. Чай СПАМ не Бавария и не Реал

      1
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      Рейтинг: +4428

      Enter2006 2 часа назад

      Вот вот, всё верно. Только у бункерного более 20 лет ничего не меняется и его "питерской команды". Это касается далеко не только футбола.

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