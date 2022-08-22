«Петербург больше не колыбель революции». Уткин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о смене владельца и руководства в «Спартаке».

«Что за время. Вчера осведомленный пенс Сергей Иванов сообщил, что ВЭБ больше не хозяин ЦСКА.

Сегодня официально Леонид Федун больше не хозяин и не президент «Спартака». И хотя это даже не вишенка на торте, потому что это практически мелочи жизни, но ведь и недели не прошло, как полностью сменилось руководство «Торпедо».

Петербург больше не колыбель революции, скажу я вам. Тут в старой столице гром гремит, земля трясется... А уж насколько это важно, судите сами.

В официальном сообщении «Лукойла» о приобретении компанией 100 процентов акций «Спартака» сообщается о единственном конкретном действии.

Гостиницу в Тушино построят для спортсменов, болельщиков и тд. Вот оно, долгожданное! Сколько лет гостиницу ждали.

Просто отлегло от сердца у миллионов людей, да просто Христос об руку с Футбольным Богом по душе в свежеразношенных лапоточках по душе прошeл... Гостиница. Наконец-то!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.