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  • «Петербург больше не колыбель революции». Уткин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

«Петербург больше не колыбель революции». Уткин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

22 августа 2022, 12:47
7

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о смене владельца и руководства в «Спартаке».

«Что за время. Вчера осведомленный пенс Сергей Иванов сообщил, что ВЭБ больше не хозяин ЦСКА.

Сегодня официально Леонид Федун больше не хозяин и не президент «Спартака». И хотя это даже не вишенка на торте, потому что это практически мелочи жизни, но ведь и недели не прошло, как полностью сменилось руководство «Торпедо».

Петербург больше не колыбель революции, скажу я вам. Тут в старой столице гром гремит, земля трясется... А уж насколько это важно, судите сами.

В официальном сообщении «Лукойла» о приобретении компанией 100 процентов акций «Спартака» сообщается о единственном конкретном действии.

Гостиницу в Тушино построят для спортсменов, болельщиков и тд. Вот оно, долгожданное! Сколько лет гостиницу ждали.

Просто отлегло от сердца у миллионов людей, да просто Христос об руку с Футбольным Богом по душе в свежеразношенных лапоточках по душе прошeл... Гостиница. Наконец-то!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Сейчас команда идет в топ-3 Премьер-лиги после 6 туров.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Уткин Василий
Комментарии (7)
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Enter2006
1661162578
Вот вот, всё верно. Только у бункерного более 20 лет ничего не меняется и его "питерской команды". Это касается далеко не только футбола.
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nurnehix1818
1661164046
Pазвpатные дамы хотят постельных утех. Заходи, они ждут тебя ---- http://bit.do/golaya
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ААМ
1661165756
Как всегда, разлив дерьма по мелкому поводу. Чай СПАМ не Бавария и не Реал
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Беспонтий
1661167129
"хороший человек не вспоминается, а запоминается."(с) «Васек Трубачев и его товарищи»..
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paracetamol
1661167405
Петербург больше не колыбель революции - не тебе толстопуз решать! Свалил бы в Израиль за Федуном, все бы отдохну от идиотских вывертов!
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O-kolesov
1661173513
Запретить пернатому посещать Питер.
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ScarlettOgusania
1661185789
Нашли чем гордиться, "революция" сделала всех беднее, уравняла всех в нищете - бом.жам в радость)
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