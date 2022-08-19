Генич: «Спартак» сделал шаг вперед, но чемпионом станет «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Не знаю, на сколько хватит «Спартака». Но здесь важно даже не первое промежуточное место после пяти туров. По красно-белым видно, что команда сделала шаг вперед, а футболисты получают кайф.

Есть качество игры, а к этому практически всегда прикладывается хороший результат. И молодец Абаскаль, что вот так расставил людей.

Есть хорошее выражение: «Команда играет в силу своих игроков». И у меня есть ощущение, что в силу своих игроков «Спартак» не играл ни при Ваноли, ни при Витории.

Абаскаль сейчас вытаскивает те качества, которые были скрыты. При этом не знаю, максимум ли это.

Тем не менее чемпионом станет «Зенит». «Спартак» хорош, но Питер действительно самый сильный – и по скамейке, и по уверенности в своих силах, и по качеству исполнителей», – сказал Генич.