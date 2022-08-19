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  • Генич: «Спартак» сделал шаг вперед, но чемпионом станет «Зенит»

Генич: «Спартак» сделал шаг вперед, но чемпионом станет «Зенит»

19 августа 2022, 17:47
12

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Не знаю, на сколько хватит «Спартака». Но здесь важно даже не первое промежуточное место после пяти туров. По красно-белым видно, что команда сделала шаг вперед, а футболисты получают кайф.

Есть качество игры, а к этому практически всегда прикладывается хороший результат. И молодец Абаскаль, что вот так расставил людей.

Есть хорошее выражение: «Команда играет в силу своих игроков». И у меня есть ощущение, что в силу своих игроков «Спартак» не играл ни при Ваноли, ни при Витории.

Абаскаль сейчас вытаскивает те качества, которые были скрыты. При этом не знаю, максимум ли это.

Тем не менее чемпионом станет «Зенит». «Спартак» хорош, но Питер действительно самый сильный – и по скамейке, и по уверенности в своих силах, и по качеству исполнителей», – сказал Генич.

  • «Спартак» набрал 13 очков в 5 турах РПЛ и лидирует в лиге.
  • «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 2 балла.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Генич Константин
Комментарии (12)
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slavа0508
1660923622
Да у Путинских и бабло и админ ресурсы . трудно с ними бороться .
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vladimir-7
1660924977
Если московские команды сами себе не испортят положение в чемпионате, то зеньке делать нечего, кроме, как собрать вещички и за печку топать.
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momwig_
1660925809
Кто у нас "чемпион" - оно и так понятно. Для нас ведь речь не о том. Не повторить ужаса прошлого сезона и не заявить Зарему зимой - уже будет прогрессом
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"supermax"
1660926779
с питерским админ ресурсом чемпионат идет за второе место....тем более миллер хочет звездочку...хах
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шахта Заполярная
1660928642
Будем посмотреть, все может стать. Вся Россия хотела бы, что бы слова генича не сбылись.
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BarStep
1660975654
Цыплят по осени будем считать.. Так, примерно после 15 тура..
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zigbert
1660977986
Что будет то и будет, главное не хотелось бы твоих репортажей с матчей Спартака.
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