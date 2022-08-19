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    Генич: «Спартак» сделал шаг вперед, но чемпионом станет «Зенит»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

    «Не знаю, на сколько хватит «Спартака». Но здесь важно даже не первое промежуточное место после пяти туров. По красно-белым видно, что команда сделала шаг вперед, а футболисты получают кайф.

    Есть качество игры, а к этому практически всегда прикладывается хороший результат. И молодец Абаскаль, что вот так расставил людей.

    Есть хорошее выражение: «Команда играет в силу своих игроков». И у меня есть ощущение, что в силу своих игроков «Спартак» не играл ни при Ваноли, ни при Витории.

    Абаскаль сейчас вытаскивает те качества, которые были скрыты. При этом не знаю, максимум ли это.

    Тем не менее чемпионом станет «Зенит». «Спартак» хорош, но Питер действительно самый сильный – и по скамейке, и по уверенности в своих силах, и по качеству исполнителей», – сказал Генич.

    • «Спартак» набрал 13 очков в 5 турах РПЛ и лидирует в лиге.
    • «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 2 балла.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26076

      slavutiq70 9 минут назад

      Да у Путинских и бабло и админ ресурсы . трудно с ними бороться .

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      Рейтинг: +11420

      Алексей З 44 минуты назад

      Состав Газпром собрал действительно самый сильный, тут не поспоришь, финансовые возможности не ограничены.
      Спартак радует игрой. Хотелось бы чтобы подольше составлял соперничество , а ещё больше хочется , чтобы всё решалось на футбольном поле.
      Будем наблюдать.

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