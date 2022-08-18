Уткин сравнил «Манчестер Юнайтед» с «Торпедо»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о провальном старте «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

«В Англии плохой старт «Манчестер Юнайтед» приобретает всe более эпический характер.

Команда почти как «Торпедо» вышла на старт турнира, и оказалось, что для себя ничего нового не приобрела.

Она осталась со старыми проблемами», – считает Уткин.