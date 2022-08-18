Уткин сравнил «Манчестер Юнайтед» с «Торпедо»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о провальном старте «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
«В Англии плохой старт «Манчестер Юнайтед» приобретает всe более эпический характер.
Команда почти как «Торпедо» вышла на старт турнира, и оказалось, что для себя ничего нового не приобрела.
Она осталась со старыми проблемами», – считает Уткин.
- «МЮ» начал сезон АПЛ с 2 поражений подряд и идет на последнем месте в лиге.
- «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ и также находится в зоне вылета.
- Сегодня московский клуб сменил тренера – вместо Александра Бородюка назначен Николай Ковардаев.
- «Юнайтед» с лета возглавляет Эрик тен Хаг.
Источник: ютуб-канал Василия Уткина