«Динамо» – «Спартак». Прогноз и ставки на матч РПЛ: 20 августа

В главном матче российской Премьер-лиги в эти выходные сыграют «Динамо» и «Спартак». Это будет центральная встреча 6-го тура РПЛ, которая состоится 20 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Но из двух соперников сильнее?

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Футбольный клуб «Динамо»

В межсезонье «Динамо» сменило тренера. С Сандро Шварцем клуб занял третье место в таблице РПЛ и дошел до финала Кубка России. Дальше Шварц уехал в Германию, а его место занял Славиша Йоканович. Пока получается неплохо: две победы и три ничьих на старте. Сам Йоканович готовится к предстоящей встрече:

«Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби.

У нас есть время проанализировать игру «Спартака», который является хорошей командой. Думаю, мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову».

Футбольный клуб «Спартак»

«Спартак» – еще один клуб, который решился на замену тренера в это межсезонье. Вместо Паоло Ваноли, выигравшего Кубок России, должность занял Гильермо Абаскаль. И у него пока что все получается:

Ничья;

Четыре победы подряд;

Первое место в таблице после пяти туров – такая статистика впервые с чемпионского сезона.

Не портит статистику даже отсутствие Виктора Мозеса из-за травмы. Коллектив тоже отлично откликается об Абаскале. Вот слова Наиля Умярова:

«Молодая горячая кровь. Есть ощущение, что мы все с ним на одной волне. Это проявляется абсолютно во всем: и в тренировках, и в эмоциях. Если что-то не получается, он не заставляет делать, пока не получится, – просто меняет упражнение. И так во всем, даже на теориях».

Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»

Последние пять официальных встреч между клубами:

Победа «Спартака»;

Победа «Спартака»;

Ничья;

Победа «Спартака»;

Победа «Динамо».

То есть последняя победа «Динамо» над «Спартаком» случилась в феврале 2021 года. До этого – в мае-2018. Пока что это отображает расстановку сил в дерби. «Спартак» и «Динамо» находятся в одинаковых условиях перезагрузки, но первые чуточку посильнее. Абаскаль ставит интересный футбол, которые многие эксперты сравнивают даже с романцевским. Возможно, параллель притянута, но клуб действительно свеж и бодр на старте сезона. За счет этого он и может вытянуть победу над «Динамо».

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