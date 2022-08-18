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«Динамо» – «Спартак». Прогноз и ставки на матч РПЛ: 20 августа

18 августа 2022, 18:21
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В главном матче российской Премьер-лиги в эти выходные сыграют «Динамо» и «Спартак». Это будет центральная встреча 6-го тура РПЛ, которая состоится 20 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Но из двух соперников сильнее?

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Футбольный клуб «Динамо»

В межсезонье «Динамо» сменило тренера. С Сандро Шварцем клуб занял третье место в таблице РПЛ и дошел до финала Кубка России. Дальше Шварц уехал в Германию, а его место занял Славиша Йоканович. Пока получается неплохо: две победы и три ничьих на старте. Сам Йоканович готовится к предстоящей встрече:

«Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби.

У нас есть время проанализировать игру «Спартака», который является хорошей командой. Думаю, мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову».

Футбольный клуб «Спартак»

«Спартак» – еще один клуб, который решился на замену тренера в это межсезонье. Вместо Паоло Ваноли, выигравшего Кубок России, должность занял Гильермо Абаскаль. И у него пока что все получается:

  • Ничья;
  • Четыре победы подряд;
  • Первое место в таблице после пяти туров – такая статистика впервые с чемпионского сезона.

Не портит статистику даже отсутствие Виктора Мозеса из-за травмы. Коллектив тоже отлично откликается об Абаскале. Вот слова Наиля Умярова:

«Молодая горячая кровь. Есть ощущение, что мы все с ним на одной волне. Это проявляется абсолютно во всем: и в тренировках, и в эмоциях. Если что-то не получается, он не заставляет делать, пока не получится, – просто меняет упражнение. И так во всем, даже на теориях».

Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»

Последние пять официальных встреч между клубами:

  • Победа «Спартака»;
  • Победа «Спартака»;
  • Ничья;
  • Победа «Спартака»;
  • Победа «Динамо».

То есть последняя победа «Динамо» над «Спартаком» случилась в феврале 2021 года. До этого – в мае-2018. Пока что это отображает расстановку сил в дерби. «Спартак» и «Динамо» находятся в одинаковых условиях перезагрузки, но первые чуточку посильнее. Абаскаль ставит интересный футбол, которые многие эксперты сравнивают даже с романцевским. Возможно, параллель притянута, но клуб действительно свеж и бодр на старте сезона. За счет этого он и может вытянуть победу над «Динамо».

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Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора «Фонбет» на эту игру

  • Победа «Динамо» – 2.60;
  • Ничья – 3.50;
  • Победа «Спартака» – 2.65;
  • ТБ (2,5) – 1.85;
  • Обе забьют, да – 1.70.

Источник: Бомбардир
Россия Динамо Спартак
Комментарии (1)
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Алекc
1660864467
Ну конечно мы ждем 3 очка, но матч будет огненным и это очевидные вещи! Динамо нужны очки как никогда, а нам нужно закрепиться основательно на первом месте и опять же дело принципа, игра думаю будет равная, кто то победит с разницей в один мяч. Очень надеюсь, что это будем мы! Еще братьям Торпедовцам желаю удачи!!!
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