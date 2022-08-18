Циннбауэр высказался о возможной отставке из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал слухи о возможной отставке из столичного клуба.
«Для меня важна следующая игра и три очка. Не хочу говорить о возможной отставке, это не мое дело. Мое дело – подготовить команду к игре, чем мы и занимаемся.
Если мы добудем победу в субботу, то эти разговоры резко сойдут на нет», – заявил Циннбауэр.
- «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
- Гостевая игра с «Химками» пройдет 20 августа, начало – в 15:00 мск.
Источник: «Р-Спорт»