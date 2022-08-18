Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Циннбауэр высказался о возможной отставке из «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал слухи о возможной отставке из столичного клуба.

    «Для меня важна следующая игра и три очка. Не хочу говорить о возможной отставке, это не мое дело. Мое дело – подготовить команду к игре, чем мы и занимаемся.

    Если мы добудем победу в субботу, то эти разговоры резко сойдут на нет», – заявил Циннбауэр.

    • «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
    • Гостевая игра с «Химками» пройдет 20 августа, начало – в 15:00 мск.

    Новости по теме
    «Лучшая тренировочная неделя». Циннбауэр доволен работой игроков «Локомотива» после закрытия на базе 1
    Агент: «Многие европейские клубы заинтересованы в Камано» 1
    Изменения в руководстве «Локомотива» могут произойти после матча с «Химками» 10
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5062

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Вот же басурманин. Не высоко этот пришлый поставил планку "все нормально в клубе". Сами Химки обыграли! пусть идем ниже 10-го места! Приковать его к паровозу на месяц что бы список трофеев выучил. А Химки еще обыграть предстоит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11