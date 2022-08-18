Циннбауэр высказался о возможной отставке из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал слухи о возможной отставке из столичного клуба.

«Для меня важна следующая игра и три очка. Не хочу говорить о возможной отставке, это не мое дело. Мое дело – подготовить команду к игре, чем мы и занимаемся.

Если мы добудем победу в субботу, то эти разговоры резко сойдут на нет», – заявил Циннбауэр.